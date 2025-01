Rusija se mora pripremiti za treći svjetski rat, upozorio je bliski suradnik Vladimira Putina, Aleksej Žuravljov. Rekao je da se muška populacija mora pripremiti za suočavanje s razornim globalnim ratom u sljedeće tri godine, te je dodao da Moskva ne bi trebala bježati od vođenja rata protiv Zapada.

Žuravljov je upozorio Zapad, posebno Europu, da pojača svoju vojnu snagu i bude spreman voditi rat s Rusijom.

"Potrebno je pripremiti muško stanovništvo i, naravno, braniti domovinu Rusiju. Europa nam objašnjava da će 2028.-2029., ona i njezini saveznici, biti spremni ući u rat s Rusijom. Trebali bismo razgovarati o ovome i ne sramiti se toga. Ako dođe do rata, moramo imati učinkovita vojna povjerenstva, mobilizacijske rezerve i one moraju biti jasno pripremljene", kazao je piše The Sun.

Aleksej Žuravljov ineče je zastupnik nacionalističke Liberalno- demokratske stranke i TV propagandist. Pod zapadnim je sankcijama zbog podrške Putinovoj invaziji na Ukrajinu.

Dmitrij Medvedev nekoliko puta izrekao prijetnje

Nije prvi put da prijeti treći svjetskim ratom, a nije ni jedini.

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, također Putinov najbliži suradnik ranije je upozorio da će Rusija biti spremna upotrijebiti nuklearno oružje i izazvati rreći svjetski rat ako bude isprovocirana.

Medvedev je ustvrdio da Zapad griješi vjerujući da diktator nikada neće "preći određenu granicu". "Ako govorimo o postojanju naše države, kao što je predsjednik naše zemlje više puta rekao, jednostavno nećemo imati izbora", poručio je. "Ako će novi čelnik SAD-a biti žestoko posvećen dolijevanju ulja na vatru rusko-ukrajinskog sukoba, to će biti vrlo loše. To je zapravo put u treći svjetski rat. Tko god odluči nastaviti rat, činit će vrlo opasnu pogrešku", rekao je u jednoj od svojih prijetnji koje učestalo ponavlja.

Putin je sam zaprijetio trećim svjetskim ratom kada je rekao da će se NATO izravno angažirati s Rusijom ako SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo dopuste Ukrajini da ispaljuje svoje rakete Storm Shadow i ATACMS iznad neprijateljskih linija. "Ovo bi u značajnoj mjeri promijenilo samu prirodu sukoba... To bi značilo da su zemlje NATO-a u ratu s Rusijom ", kazao je Putin između ostalog.

