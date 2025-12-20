Kutleša uputio Božićnu poruku Hrvatima: 'Nije to samo lijepa uspomena'

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uputio je u subotu Božićnu poruku u kojoj je istaknuo da Božić nije samo lijepa, idilična uspomena nego je "živi događaj Božjega dolaska k nama" kako bi nam otvorio put budućnosti koja se gradi na istini, pravdi, ljubavi i slobodi.

"Bez istine nema povjerenja, bez pravde nema mira, bez ljubavi nema zajedništva, bez slobode nema dostojanstva osobe. Božić je trenutak kada nas Bog poziva da te riječi prestanu biti samo pojmovi i postanu program našega života i obnovljene hrvatske budućnosti", istaknuo je nadbiskup Kutleša u božićnoj poruci.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mir se ne može graditi na neistini i zaboravu

Naglasio je da se trajni i istinski mir ne može postići samo željama i samo diplomatskim nastojanjima, nego iskrenim obraćenjem srca i obnovom odnosa u našem narodu i među narodima svijeta. Mir se, dodao je, ne može graditi na neistini, zaboravu ili iskrivljavanju stvarnosti.

"Za hrvatsko društvo živjeti u skladu s istinom također znači hrabro gledati na vlastitu povijest. Znači priznati dobro koje je Bog činio po našim predcima, zahvalno čuvati uspomenu na one koji su žrtvovali život za slobodu i dostojanstvo naroda. No istina znači i ne bojati se priznati rane, nepravde i zločine, osobito prema nedužnima, bez obzira s koje strane dolazili", rekao je te naglasio da istina ne služi optuživanju, nego oslobođenju, upravo prema Božjoj riječi: »Istina će vas osloboditi« (Iv 8, 32).

Zato je, kaže, Božić poziv hrvatskomu narodu da prestane živjeti od poluistina i jednostranih sjećanja i da držeći se utjelovljene Istine, Isusa Krista, zajedno traži cjelovitu istinu koja liječi", istaknuo je poručivši da je istina potrebna i u svakodnevnom životu: u obitelji, u odgoju, u medijima, u politici, u Crkvi.

Pravda traži zakone i institucije koje štite najslabije

No, kako je dodao, mir bez pravde krhka je iluzija. Pravda znači dati svakomu ono što mu pripada: Bogu čast i štovanje, bližnjemu poštovanje i pravedan udio u dobrima, samomu sebi život dostojan djece Božje.

"U hrvatskoj stvarnosti to znači pravednost u radnim odnosima, priliku za zaposlenje, poštenu i redovitu plaću, transparentnost u upravljanju javnim dobrima, brigu za siromašne, nezaštićene, bolesne, napor da nitko ne ostane na marginama društva. Ne može se istinski slaviti Božić, a zatvarati oči pred obiteljima koje žive u oskudici, pred mladima koji odlaze tražiti budućnost drugdje jer ne vide pravednu priliku ovdje, pred starijima prepuštenima samoći. Pravda traži strukture, zakone i institucije koje štite najslabije, a ne one koji su najglasniji ili najmoćniji", poručio je Kutleša.

"Pravda je nužna i u suočavanju s prošlim ratovima i ideologijama. Mnogo je rana koje još bole: nedostojno pokopani, neistraženi zločini, ljudi koji još čekaju istinu o svojim najmilijima. Dužnost je države i društva, ali i vjerničke savjesti, tražiti da svaki čovjek dobije dostojanstven spomen i, gdje je moguće, vjernički pokop. To nije otvaranje starih sukoba, nego čin pravde i milosrđa", naglasio je

Bez takve pravde, dodao je, mir ostaje površinski i prividan. "S njom pak raste mogućnost stvarnoga pomirenja. Mir koji želimo za naš narod, Europu i cijeli svijet nije tek odsutnost sukoba, nego uređen poredak odnosa u kojem se istina priznaje, pravda traži, a dostojanstvo svake osobe poštuje".

Božić nas, kaže nadbiskup Kutleša, poziva da u hrvatskom društvu ponovno otkrijemo ljepotu ljubavi koja »ne traži svoje«, a počinje u obitelji i posebno je važna u načinu na koji komuniciramo i ophodimo se jedni s drugima.

"U vremenu u kojem riječi često postaju oružje, stoji poziv da riječ bude lijek. Kršćanin je pozvan suzdržati se od toga da »hrani« podjele oštrim riječima, uvrjedljivim komentarima i društvenim mrežama pretvorenima u bojno polje. Ljubav ne znači odsutnost istine, nego način na koji istinu izgovaramo; ne znači odricanje od pravde, nego način na koji pravdu tražimo. Ljubav čini da istina i pravda ne ubijaju, nego liječe", poručio je.

Što je sloboda?

Govoreći o slobodi, Kutleša je rekao da sloboda koja rađa mir nije sloboda činiti što tko želi, nego sposobnost činiti dobro, iznutra, "iz čista i oblikovana srca".

"Nakon više od tri desetljeća političke neovisnosti naše domovine dobro shvaćamo da za hrvatsko društvo sloboda znači puno više od političke neovisnosti. Ona znači slobodu savjesti koja nije kupljena interesima ili zastrašena pritiscima te slobodu vjernika da javno ispovijedaju svoju vjeru i žive po njezinim načelima poštujući druge i tražeći zajedničko dobro.

Sloboda znači i da mediji služe istini, a ne arbitrarnoj moći ili profitu, da obitelji mogu odgajati djecu u skladu s vlastitim uvjerenjem te da mladi, udomljeni u svojoj zemlji, ne moraju birati između vjere, poštenja i uspjeha", naglasio je.

Zagrebački nadbiskup istaknuo je i da mir na zemlji ne počinje u konferencijskim dvoranama, nego u srcima pojedinca.

"Poseban poziv za izgradnju mira ide svima koji obnašaju odgovorne službe: budite graditelji mostova, a ne zidova. Odrecite se jeftine retorike podjela. Otvorite prostor poštenu dijalogu, prihvaćanju stručnosti, slušanju različitih glasova. Nije slabost, nego hrabrost tražiti pomirenje. Slabost je graditi svoju popularnost na starim ranama naroda. Božićna nas noć podsjeća da Bog bira poniznost, a ne silu; blizinu, a ne dominaciju; služenje, a ne samopromociju", poručio je.

"Dijete koje leži u betlehemskim jaslama isti je onaj Krist koji na križu daruje svoj život, a u uskrsnuću pobjeđuje grijeh i smrt. On jedini može podariti mir koji svijet ne može dati", istaknuo je nadbiskup Kutleša na kraju Božićne poruke te svim vjernicima i svim ljudima dobre volje poželio da ovoga Božića iskuse mir u srcu, u obitelji, u društvu i među narodima te sretan i blagoslovljen Božić te milosnu novu 2026. godinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponuda božićnih jelki: Ove se najčešće kupuju, a provjerili smo i cijene: