Dramatična promjena vremena u Zagrebu: 'Sve se zacrnilo, vjetar je odjednom grunuo'

Nakon sunčanog i natprosječnog jutra, nešto iza 14 sati iznad Zagreba se zacrnilo. Čitatelj nam je poslao fotografiju pogleda prema Sljemenu i rekao da je promjena vremena nastupila naglo.

"Odjednom kao da je nešto grunulo, naglo je zapuhao vjetar i stvorio propuh. Prozori su se zalupili, a papiri sa stola poletjeli", rekao nam je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kaže, vrlo brzo se sve zacrnilo i oblaci su se rastegnuli sve do Sljemena.

Foto: Čitatelj Danas.hr

RTL-ov prognostičar Dorian Ribarić najavio je da će danas tijekom dana biti još izraženija južina nego dan ranije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Približavat će nam se ciklona i frontalni poremećaj sa zapada, preko nas se i razmjerno brzo premjestiti, ali će i nakon toga ostati razmjerno toplo za doba godine. Utorak će biti najvjetrovitiji i najnestabilniji dan ovog tjedna, ali i uz najvišu temperaturu. Tako umjesto najhladnijeg dijela zime, imamo skoro pa pravi proljetni tjedan. Prijepodne će biti oblačnije i još vjetrovitije. No, kiša će se uglavnom držati Jadrana i predjela uz njega, ali na sjevernom dijelu ponegdje obilniji pljuskovi pa i praćeni grmljavinom", rekao je.

U središnjoj Hrvatskoj do sredine dana tek ponegdje slaba rosulja, dok će suho ostati na istoku. Na moru jako i olujno jugo, a olujnih će udara jugozapadnjaka i južnog vjetra biti i na kopnu, osobitu u gorskim područjima. Neuobičajeno toplo za doba godine već od jutra.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj još toplije po južini koja će popustiti tek prema večeri. No, prolazno će se jače naoblačiti, a mjestimice će biti kiše ili kakvog kraćeg pljuska. Do tada, temperatura i do 17-18 °C, lokalno moguće čak i 19 °C.

U nastavku tjedna na kopnu sunčanije, a ponovno sve više oblaka očekuje se tek za vikend, u nedjelju uz možda malo kiše. Vjetar slabi u srijedu pa će temperatura postupno biti sve niža. No, bit će to manje toplo pa do petka danju i dalje iznadprosječno za doba godine. Nešto primjerenije zimi tek od nedjelje. U nizinama valja računati na moguću maglu, osobito četvrtak-petak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upozorenje HAK-a

HAK je također objavio da zbog olujnog vjetra postoje ograničenja na prometnicama.

Samo za osobna vozila otvoreni su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice. Obilazak za ostale skupine je starom cestom kroz Gorski kotar (DC3), Jadranska magistrala (DC8) na mostu Ston između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Obilazak za ostale skupine vozila je državnom cestom DC414 preko Stona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog olujnog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle, vozila s priključnim vozilom, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila), na Krčkom mostu zabrana je prometa za motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koji vuku prikolicu i osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom (I. skupina).

POGLEDAJTE VIDEO RTL-ov meteorolog: 'Nastavlja se južina i to još izraženija! Temperatura ponegdje kao u travnju'