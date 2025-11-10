Drama u europskoj zemlji: Dronovi letjeli iznad nuklearne elektrane
U blizini belgijske infrastrukture posljednjih dana zabilježeno je nekoliko neidentificiranih dronova
Tri drona viđena su iznad nuklearne elektrane Doel u blizini Antwerpena u Belgiji, javlja Deutsche Welle.
O tome je u nedjelju navečer, 9. studenog, izvijestio glasnogovornik energetske tvrtke Engie. Pojasnio je da incident nije utjecao na rad elektrane te da su vlasti obaviještene.
Kako je izvijestila belgijska novinska agencija Belga u večernjim satima 6. studenog, viđeni su dronovi u blizini zračne luke Bruxelles i zračne luke Beerset, koja se nalazi u blizini Liègea.
Posljednjih dana u blizini belgijske infrastrukture zabilježeno je nekoliko neidentificiranih dronova. Dana 3. studenog belgijska vojska izdala je naredbe za obaranje nepoznatih dronova uočenih iznad vojnih baza u zemlji.
Neki letovi preusmjereni su na zračnu luku Liege, koja je kasnije privremeno zatvorena zbog još jednog viđenja drona.
Brojni incidenti
Dana 4. studenog, novinska agencija Belga izvijestila je da su lokalni stanovnici uočili najmanje šest bespilotnih letjelica u blizini NATO-ove zračne baze u Kleine Brogelu na sjeveroistoku Belgije. Nakon toga došlo je do obustava zračnog prometa na aerodromu u Bruxellesu. Prema Belgi, ograničenja su uvedena i na aerodromu u Liègeu.
Posljednjih tjedana Belgija je svjedočila brojnim sličnim incidentima. Krajem listopada dronovi su dva puta viđeni iznad vojne baze u Marche-en-Famenneu, južno od Liègea. Theo Francken, ministar obrane te zemlje, tada je to proglasio "jasno planiranom operacijom protiv srca belgijske vojske" i djelom iskusnih pilota dronova.
Dronovi su inače izazvali poremećaje u nekoliko europskih zemalja, uključujući Njemačku, Dansku i Nizozemsku. Istrage traju, a vlasti i dalje ne isključuju mogućnost da bi dronovi mogli biti ruski.
POGLEDAJTE VIDEO: Dronovi u službi policije! Vozači se prate i iz zraka, kazne stižu naknadno: