Drama na moru kod Hvara: U zadnji čas spriječena havarija broda
Zajedničkim naporima posade i tegljača spriječene su moguće ozbiljnije posljedice te je brod sigurno usmjeren prema odredištu
Prava drama odvijala se noćas na moru kod Hvar, gdje je crnogorski brod "Trideseti avgust" tijekom dana imao poteškoće u plovidbi.
U uvjetima jakog juga i otežanog stanja na moru, plovilo se kretalo vrlo sporo te se približavalo opasnim dijelovima obale, što je izazvalo zabrinutost među posadom i nadležnim službama.
Zbog potencijalne opasnosti upućen je remorker "Hrabri" iz luke Ploče, koji je pomogao u stabiliziranju situacije, piše Dalmacija danas.
Zajedničkim naporima posade i tegljača spriječene su moguće ozbiljnije posljedice te je brod sigurno usmjeren prema odredištu.
Prema trenutačno dostupnim informacijama, brod nije u potpunosti ostao bez pogona, već je plovio izrazito smanjenom brzinom i uz povećan oprez.
Malo prije dva sata u noći s četvrtka na petak brod je uplovio u luku Stari Grad, gdje se i jutros nalazi na sigurnom.
POGLEDAJTE VIDEO: Iz Lučke kapetanije Senj predstavili 'space shuttle' od broda: 'Za tri sekunde se okrene...'