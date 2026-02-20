FREEMAIL
Drama na moru kod Hvara: U zadnji čas spriječena havarija broda

Drama na moru kod Hvara: U zadnji čas spriječena havarija broda
Foto: Screenshot Youtube Dalmacija danas

Zajedničkim naporima posade i tegljača spriječene su moguće ozbiljnije posljedice te je brod sigurno usmjeren prema odredištu

20.2.2026.
8:05
danas.hr
Screenshot Youtube Dalmacija danas
Prava drama odvijala se noćas na moru kod Hvar, gdje je crnogorski brod "Trideseti avgust" tijekom dana imao poteškoće u plovidbi.

U uvjetima jakog juga i otežanog stanja na moru, plovilo se kretalo vrlo sporo te se približavalo opasnim dijelovima obale, što je izazvalo zabrinutost među posadom i nadležnim službama.

Zbog potencijalne opasnosti upućen je remorker "Hrabri" iz luke Ploče, koji je pomogao u stabiliziranju situacije, piše Dalmacija danas.

Zajedničkim naporima posade i tegljača spriječene su moguće ozbiljnije posljedice te je brod sigurno usmjeren prema odredištu.

Prema trenutačno dostupnim informacijama, brod nije u potpunosti ostao bez pogona, već je plovio izrazito smanjenom brzinom i uz povećan oprez.

Malo prije dva sata u noći s četvrtka na petak brod je uplovio u luku Stari Grad, gdje se i jutros nalazi na sigurnom.

