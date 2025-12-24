FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HGSS U AKCIJI /

Drama na Marjanu sa sretnim završetkom: Gotovo 100 ljudi tražilo muškarca (85), pronađen je živ

Drama na Marjanu sa sretnim završetkom: Gotovo 100 ljudi tražilo muškarca (85), pronađen je živ
×
Foto: Hgss Split/facebook

U akciji potrage ključnu ulogu odigrao je dron

24.12.2025.
16:18
danas.hr
Hgss Split/facebook
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prava lijepa božićna vijest stigla je iz Splita danas poslijepodne. Muškarac (85) koji je nestao dan ranije zahvaljujući HGSS-u pronađen je živ i na sigurnom na području Marjana, a u akciji potrage ključnu ulogu odigrao je dron.

Drama na Marjanu sa sretnim završetkom: Gotovo 100 ljudi tražilo muškarca (85), pronađen je živ
Foto: Hgss Split/facebook

Nestali muškarac pronađen je u 13:45 sati, nakon intenzivne potrage u kojoj je sudjelovalo gotovo stotinu ljudi. Splitski HGSS sretnu je vijest odmah podijelio i na društvenim mrežama.

Drama na Marjanu sa sretnim završetkom: Gotovo 100 ljudi tražilo muškarca (85), pronađen je živ
Foto: Hgss Split/facebook

“Nestali 85-godišnjak za kojim se tragalo od sinoć, pronađen živ na Marjanu!”, objavili su na Facebooku.

Drama na Marjanu sa sretnim završetkom: Gotovo 100 ljudi tražilo muškarca (85), pronađen je živ
Foto: Hgss Split/facebook

Muškarac je nestao u ponedjeljak kada je napustio adresu prebivališta u Jobovoj ulici u Splitu te se udaljio u nepoznatom smjeru.

POGLEDAJTE VIDEO: Poseban božićni spektakl prvi put u Areni: Donosimo djelić čarolije s generalne probe

HgssSplitPronađen Nestali MuškaracBadnjak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HGSS U AKCIJI /
Drama na Marjanu sa sretnim završetkom: Gotovo 100 ljudi tražilo muškarca (85), pronađen je živ