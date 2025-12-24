Drama na Marjanu sa sretnim završetkom: Gotovo 100 ljudi tražilo muškarca (85), pronađen je živ

Prava lijepa božićna vijest stigla je iz Splita danas poslijepodne. Muškarac (85) koji je nestao dan ranije zahvaljujući HGSS-u pronađen je živ i na sigurnom na području Marjana, a u akciji potrage ključnu ulogu odigrao je dron.

Foto: Hgss Split/facebook

Nestali muškarac pronađen je u 13:45 sati, nakon intenzivne potrage u kojoj je sudjelovalo gotovo stotinu ljudi. Splitski HGSS sretnu je vijest odmah podijelio i na društvenim mrežama.

Foto: Hgss Split/facebook

“Nestali 85-godišnjak za kojim se tragalo od sinoć, pronađen živ na Marjanu!”, objavili su na Facebooku.

Foto: Hgss Split/facebook

Muškarac je nestao u ponedjeljak kada je napustio adresu prebivališta u Jobovoj ulici u Splitu te se udaljio u nepoznatom smjeru.

