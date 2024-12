Primorac: 'Ja sam u društvu o kakvom Milanović može samo čitati'

Dan prije izborne šutnje Dragan Primorac, predsjednički kandidat kojeg je podržao HDZ, održao je u Zagrebu u petak konferenciju za medije.

Rekao je da je u Hrvatskoj vrijeme za promjene, a onda se obrušio na aktualnog predsjednika i predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Što je Zoran Milanović kad prestane biti predsjednik? On praktički više nema života", napomenuo je Primorac, a uslijedio je pljesak njegovih kolega.

Istaknuo je da je Milanoviću sve najbolje rečeno i viđeno tijekom kampanje. "U njemu više nema duha, u njemu više nema motiva. On kad više nije okružen svojim dušebrižnicima i obranom Pantovčaka, on ne zna odgovarati na pitanja, nervozan je i u strahu", rekao je Primorac.

Primorac je napomenuo da ne može reći nijednu pozitivnu stvar koju je Milanović napravio u svom mandatu i koja će ostati iza njega.

O Milanoviću: 'Srušio je sve mostove...'

"Hrvatska ne može razumjeti da ti je cilj gaziti naše partnerstvo s NATO-om. Ne može razumjeti tvoju izjavu prije izbora za predsjednika SAD-a da ne znaš nijednu normalnu osobu u Hrvatskoj koja može glasovati za Trumpa. On to zna. Kakvu šansu Hrvatska ima s predsjednikom koji je srušio sve mostove od NATO-a, SAD-a i EU. Hrvatski čovjek je moralan, pošten, ne svađa se. On voli domovinu", napomenuo je.

Istaknuo je da je Milanović u Hrvatskoj uveo agresiju, vrijeđanje i maltretiranje kao standard.

Dodao je da je on u društvu o kakvom "Milanović može samo čitati". Nabraja da su u tom društvu Clinton, premijer Indije i Bush. "To je moje društvo", rekao je i dodao: "I baka na placu zna da je jamstvo sigurnosti partnerstvo s NATO-om, što Milanović ne razumije".

