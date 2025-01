Primorac nije čestitao Milanoviću, a pogledajte što je našoj novinarki rekao dva dana ranije

Predsjednički izbori su iza nas, a apsolutni pobjednik je novi-stari predsjednik Zoran Milanović s osvojenih 74,68 posto glasova.

Rezultati su, mnogi bi rekli, bili očekivani, ali onda je uslijedio blagi šok kako se bližio kraj izborne večeri, ali i cijeli jučerašnji dan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nitko od vladajućih, dakle premijer Plenković, predsjednik Sabora Jandroković ili upravo Milanovićev protukandidat Dragan Primorac - nisu čestitali Milanoviću na pobjedi.

I baš je to ono što je čudno. Dragan Primorac bio je taj koji je naglašavao sportski duh, da će čestitati boljemu na pobjedi, i to je i govorio u studiju RTL-a dva dana prije izbora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa gledajte, znak je pristojnosti, ako ja pobijedim da mi čestita Milanović i obrnuto. To je znak pristojnosti."

A onda u izbornoj noći na to hoće li čestitati novom predsjedniku, kaže: 'Čestitam hrvatskoj demokraciji'.

A podsjetimo i da je premijer Andrej Plenković odlučio da nitko iz Vlade, odnosno i iz HDZ-a neće ići na inauguraciju novoizabranog predsjednika.

To je u RTL Direktu komentirala i bivša premijerka Jadranka Kosor:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pogotovo je skandalozno da neće ići predsjednik Sabora i da se to odluči na stranačkim tijelima zbog činjenice što je predsjednik Sabora samo prvi među jednakima. Prema Ustavu, u slučaju spriječenosti zamjenjuje predsjednika i on predstavlja sve zastupnike i zastupnice u Hrvatskom saboru, a ne samo njih 76, koliko ga drži na toj poziciji. Ako su već donijeli takvu odluku, u konačnici su to morali to morali odobriti zastupnici i zastupnice u Hrvatskom saboru. To je presedan. Nikad se to nije dogodilo. To je dodatno kopanje jaza, velikog jarka, između Vlade Republike Hrvatske i drugih institucija", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa