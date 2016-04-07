Doznajte kako izgleda kada holivudske zvijezde 'posuđuju' glasove životinjama

Disney je objavio 'behind the scenes' video zahvaljujući kojem smo doznali kako izgleda kada holivudske zvijezde "posuđuju" glasove životinjama.

U pitanju je još jedna ekranizacija dječjeg romana Rudyarda Kiplinga u kojoj će tigar "progovoriti" glasom Idrisa Elbe, Scarlett Johansson će "glumiti" pitona, a Bill Murray medvjeda.

Jedini ljudski lik je dječak Mowgli kojeg će utjeloviti Neel Sethi.

Ovu kombinaciju animiranog i igranog filma režirao je Jon Favreau, najpoznatiji kao redatelj "Iron Mana", a u kina dolazi idući tjedan.