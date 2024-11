Doznajemo: Doktor Rotim iz afere Beroš ipak se nije vratio na posao! 'Od danas je na godišnjem'

Predstojnik zagrebačke Klinike za neurologiju KBC Sestre milosrdnice i član uprave jedne zagrebačke poliklinike Krešimir Rotim, osumnjičen u velikog aferi u zdravstvu zbog koje je uhićen i Vili Beroš, u utorak se ipak nije normalno vratio na posao, kako je to prije nekoliko dana za RTL najavio njegov odvjetnik.

Iz KBC-a Sestre milosrdnice su nam potvrdili da Rotim od danas koristi godišnji odmor.

"KBC Sestre milosrdnice tražio je od nadležnih tijela Republike Hrvatske mišljenje o eventualnim mjerama opreza koje bi se odnosile na ograničenja vezano za radno pravni status prof. dr. sc. Krešimira Rotima, a nakon puštanja na slobodu.

Prof. dr. sc. Krešimir Rotim podnio je ostavku na mjesto predsjednika Stručnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice te od 19. studenog 2024. koristi godišnji odmor. Poslove predstojnika Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice preuzima zamjenik, Ante Subašić, dr. med.", potvrdio je ravnatelj bolnice Davor Vagić za Danas.hr.

Istaknuo je da su opreza radi uveli i mjeru da svi dokumenti Klinike za neurokirurgiju moraju biti dodatno supotpisani od strane ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, kao i da će KBC nastaviti postupati dalje po dobivanju mišljenja i uputa nadležnih tijela.

Sudac istrage zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor bivšem ministru Berošu i srpskom poduzetniku Saši Pozderu koje USKOK sumnjiči za korupciju kod nabave preplaćenih medicinskih uređaja u hrvatskim bolnicama. Uskokovom istragom obuhvaćen je i Rotim kojem jedino nije određen istražni zatvor te će se braniti sa slobode.

Uskok ovaj trojac sumnjiči Beroša, Rotima i Pozdera za zlouporabu položaja i ovlasti, trgovanje utjecajem, primanje mita, poticanje na nezakonito pogodovanje i davanje mita,a sve u sastavu zločinačkog udruženja. EPPO je ipak cijelu priču proširio na još pet osoba, među kojima je ravnatelj dječje bolnice u Klaićevoj Goran Roić i Tomo Pavić iz krapinskog područnog ureda HZZO-a, kao i Hrvoje Petrač te dvojica njegovih sinova - Nikola i Novica. Svima je određen istražni zatvor osim Rotimu. Dok se Novica predao policiji u ponedjeljak, hrvatskom pravosuđu još su nedostupni Hrvoje i Nikola Petrač.

Odvjetnik tvrdio: U utorak se vraća na posao, može živjeti najnormalnije

Rotimov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković ranije je za RTL kazao da nakon puštanja da se brani sa slobode, njegov klijent "može živjeti najnormalnije" i da će se u utorak vratiti na posao u bolnicu. "On najnormalnije može obavljati svoju funkciju", tvrdio je.

Isto je tako demantirao napise koji su se pojavili u medijima da je Rotim na ispitivanju sve priznao i "usosio Beroša" zbog čega mu nije određen istražni zatvor.

"On nije priznao ništa. Rekao je da nije ništa loše napravio, ništa nezakonito i da je samo htio nabaviti za svoju bolnicu stroj. Objasnio je kako je to išlo i kakva je bila procedura. Kod USKOK-a je to očito naišlo na razumijevanje i ja mislim da on dugoročno u tom postupku neće biti suđen niti će imati naročitih problema", poručio je Pavasović Visković.

Rotim je inače jedan od vodećih neurokirurga u Hrvatskoj, a između 2008. i 2012. bio je i ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice.

Njegova obitelj u svom vlasništvu ima i tri privatne poliklinike, a član je i Svjetske Akademije Nurokirurga, dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i potpredsjednik Svjetske udruge neurokirurških društava. Od Grada Zagreba dobio je nagradu za vrhunska dostignuća u medicini.

U svojoj kolekciji ima i dva odlikovanja - ono Ivo Josipovića iz 2010. koji ga je odlikovao Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinski, dok ga je bivša predsjednika Kolinda Grabar Kitarović odlikovala 2020. Redom Ante Starčevića.

Rotim i Beroš poznaju se godinama. Sada već bivšem ministru zdravstva koji je završio u Remetincu bio je šef u Vinogradskoj, a hvalio ga je tijekom korona-krize govoreći da je izvrstan liječnik i profesionalac.

