POLICIJA NA TERENU /

Dojave o bombama u Zagrebu: Evakuirana osnovna škola i gradsko Poglavarstvo

Dojave o bombama u Zagrebu: Evakuirana osnovna škola i gradsko Poglavarstvo
Foto: Rtl

Na terenu je protueskplozijska jedinica

21.11.2025.
12:25
Erik SečićHina
Rtl
Učenici jedne osnovne škole u Sesvetama evakuirani su u petak nakon dojave o bombi

Zagrebačka policija potvrdila nam je da su u prijepodnevnim satima zaprimili dojavu te da je na terenu protueksplozijska jedinica. Više detalja bit će poznato nakon što pregledaju objekt. 

Iz policije jasno naglašavaju da nema mjesta panici te da je sve pod kontrolom. 

Roditeljima je stigla informacijama da dođu po svoju djecu koja su čekala ispred zgrade škole, javlja Večernji list. Škole je pak na službenim stranicama objavila da je otkazana nastava u poslijepodnevnoj smjeni. 

Dojavi i u zgradi zagrebačke Gradske uprave

Isto tako, zbog dojave o postavljenoj bombi u zgradi zagrebačke Gradske uprave, u petak oko 11 sati, evakuirani su zaposlenici i ostale osobe koje su se nalazile u zgradi, potvrdila je za Hinu glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

Prema riječima glasnogovornice, policija je nešto prije 11 sati zaprimila dojavu o postavljenoj bombi te je o svemu obavijestila Gradsku upravu.

Neslužbeno se doznaje da je Policijska uprava zagrebačka (PUZ) na mjesto događaja odmah uputila policijske službenike kako bi poduzeli mjere i radnje u cilju zaštite sigurnosti građana.

Ubrzo je cijeli prostor Gradske uprave ispražnjen te je u tijeku detaljni protueksplozijski pregled zgrade.

POGLEDAJTE VIDEO: Očevid još nije počeo: Policija otkrila kako će izgledati istraga

školaZagrebBomba
