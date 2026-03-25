Direktor izvlačio novac iz tvrtke u Varaždinu! Nećete vjerovati kakve je svote podizao s računa

Varaždinska policija sumnjiči 60-godišnjeg direktora da je oštetio trgovačko društvo za oko 106.700 eura izvlačenjem novca s računa tvrtke, a terete ga i da nije pokrenuo stečaj, iako je znao da je društvo nesposobno za plaćanje.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 60-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela zlouporabe u gospodarskom poslovanju te povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje, izvijestila je policija u srijedu.

Sumnja se da je muškarac, kao direktor i odgovorna osoba trgovačkog društva, povrijedio dužnost zaštite imovinskih interesa društva te za sebe pribavio znatnu imovinsku korist na štetu društva. Novac je sa žiro računa društva prebacivao na svoj račun te ga potom podizao u gotovini na bankomatu, bez pravne osnove i s namjerom da ga ne vrati.

Nije podnio ni zahtjev za stečaj

Na taj je način zlouporabio položaj odgovorne osobe i postupao protivno načelima savjesnog i odgovornog gospodarenja, čime je trgovačkom društvu prouzročio materijalnu štetu od oko 106.700 eura.

Policija ga sumnjiči i da nije nije podnio zahtjev za otvaranje stečajnog postupka nadležnom sudu, što je bio dužan učiniti najkasnije u roku od tri tjedna od nastupa nesposobnosti za plaćanje, iako je znao da je društvo postalo nesposobno za plaćanje, od studenoga 2023. do kraja listopada 2024. godine.

Time je, smatra policija, onemogućio pravodobno namirenje obveza prema društvenoj zajednici i vjerovnicima čija ovršna rješenja čekaju na redoslijed naplate.

POGLEDAJTE VIDEO: Šest maskiranih napadača upalo u zlatarnicu: 'Čuo sam strašan prasak, a onda...'