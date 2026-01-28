FREEMAIL
OGLASIO SE HEP /

Dio Zagreba bez struje, pogođene tisuće ljudi! 'U problemu' 18 trafostanica

×
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell/ilustracija

Kvar je brzo lociran

28.1.2026.
8:35
Dunja Stanković
Zvonimir Barisin/pixsell/ilustracija
Dio grada Zagreba ostalo je bez struje u srijedu ujutro. Građani se žale da su bez opskrbe električne energije ostali Savica i Folnegovićevo naselje. 

Vozači se žale da na tom potezu ne rade semafori. 

Iz HEP-a su za Net.hr potvrdili da se radi o kvaru na srednjenaponskoj mreži grada Zagreba. "Bez napajanja je ostalo 18 trafostanica koje opskrbljuju oko 6.000 korisnika mreže u Folnegovićevom naselju te dijelovima Radničke, Strojarske, Lastovske, Heinzelova i Držićeve ulice", kaži uz HEP-a.   

Kvar je brzo lociran, a terenske jedinice HEP ODS-a trenutačno rade na prespajanju mreže kako bi svi korisnici što prije ponovno dobili napajanje.

Za sada nema detalja o uzroku kvara. 

POGLEDAJTE VIDEO: Preko 800 tisuća ljudi u SAD-u bez struje: Naša reporterka javila se iz New Yorka

 

ZagrebStrujaHep
