Dio Zagreba bez struje, pogođene tisuće ljudi! 'U problemu' 18 trafostanica

Dio grada Zagreba ostalo je bez struje u srijedu ujutro. Građani se žale da su bez opskrbe električne energije ostali Savica i Folnegovićevo naselje.

Vozači se žale da na tom potezu ne rade semafori.

Iz HEP-a su za Net.hr potvrdili da se radi o kvaru na srednjenaponskoj mreži grada Zagreba. "Bez napajanja je ostalo 18 trafostanica koje opskrbljuju oko 6.000 korisnika mreže u Folnegovićevom naselju te dijelovima Radničke, Strojarske, Lastovske, Heinzelova i Držićeve ulice", kaži uz HEP-a.

Kvar je brzo lociran, a terenske jedinice HEP ODS-a trenutačno rade na prespajanju mreže kako bi svi korisnici što prije ponovno dobili napajanje.

Za sada nema detalja o uzroku kvara.

