Teška prometna nesreća u Zagorju: Kiša, snijeg, poledica, prijete i odroni

Dogodila se teška prometna nesreća na DC14, Bračak-Mokrice, javlja PU krapinsko-zagorska. U prometnoj su sudjelovala tri osobna automobila, a jedna je osoba ozlijeđena. Cesta je zatvorena, promet se odvija obilazno, a očevid je u tijeku.

Zbog prometne nesreće zatvorena je DC14 između čvorova Bračak i Mokrice. U prekidu je, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, katamaranska linija Ubli-Korčula-Dubrovnik, izvijestili su u četvrtak iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri i skliski od kiše. Zbog jakih se pljuskova ponegdje na kolniku zadržala veća količina vode. Slab snijeg mjestimice pada u Lici i Gorskom kotaru, a moguća je i poledica. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni.

Iz HAK-a vozače pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila): na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja te od Karlobaga do Svete Marije Magdalene (DC8); na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika; DC99 između čvora (A7) i mjesta Križišće (DC501); LC58107 Kraljevica (DC8)-čvor Križišće (A7) i na Krčkom mostu.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim vozilima s priključnim vozilom na cestama.

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Poreban je dodatan oprez i strpljenje.

Vozi se usporeno, u kolonama u pokretu, uz kraće zastoje na: zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca; autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba; Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka; brzoj cesti Solin-Klis (DC1) u smjeru Splita i na Jadranskoj magistrali (DC8) prema Splitu iz smjera Kaštela i Podstrane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na graničnim prijelazima Bajakovo/Batrovci i Tovarnik/Šid na izlaz se čeka od dva do četiri sata.

DHMZ je upozorio da je u dijelovima Hrvatske vrijeme potencijalno opasno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: DHMZ

Kiša, grmljavina i bura

Početak dana ostat će kišovit, a češća i jača kiša pada u Dalmaciji, praćena grmljavinom. Na jugu puše i jako jugo, a na sjevernom Jadranu jaka bura, pod Velebitom na udare olujna, a u unutrašnjosti umjeren sjeveroistočnjak. Najniža temperatura ostaje u plusu, samo u gorju oko nule, a na moru između 8 i 11 Celzija.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj oblačno, ali sve manje tmurno uz sve rjeđu kišu koja će prema večeri i prestajati. Umjeren sjeveroistočni vjetar u slabljenju, ali hladnije nego u srijedu, oko 7 - 8 Celzija. U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno, a samo će ovdje kiša biti češća u drugom dijelu dana. Vjetar slab tek ponegdje umjeren sjeverozapadni, a temperatura osjetno niža od one u srijedu, bit će između 8 i 10 Celzija.

U Dalmaciji će puhati bura na sjevernom dijelu, jugo na južnom, postupno sve manje kiše, koja još uvijek obilna može biti na širem dubrovačkom području. Smirivanje se očekuje navečer. Temperatura od 10 u zaleđu do 14 - 15 Celzija na otocima. Na sjevernom Jadranu djelomično razvedravanje i prestanak oborina. Više oblaka ostat će u gorju, gdje još može samo mjestimice biti slabe susnježice ili snijega. I bura će oslabjeti, jaka još samo ponegdje pod Velebitom. Temperatura između 9 i 12 Celzija, u gorju oko 3-4 Celzija.

U petak se očekuje smirivanje vremena, ali na kopnu kraća sunčana razdoblja. Bit će još zaostalih oblaka, osobito u svježije jutro magle. Za vikend oblačnije, posebice u subotu, kada se očekuje povremena kiša, no u manjim količinama nego u srijedu. Možda malo snijega u najvišem gorju. Sunčanije idućeg tjedna, hladnija jutra, lokalno s maglom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Jadranu u petak samo još koji kraći pljusak može pasti na jugu. No, vikend posvuda opet promjenjiv uz mjestimičnu kišu, ali bez veće promjene temperature. Najprije jugo, zatim bura na sjevernom dijelu koja će se do ponedjeljka proširiti duž cijele obale i imati jake pa i olujne udare. No, do tada će i rastjerati oblake pa će od ponedjeljka biti pretežno sunčano i suh