Prvi detalji premijerne Game Changer konferencije u Švicarskoj: 'Ulazak na to tržište donosi dodatnu vrijednost našoj zajednici'

Game Changer konferencija ove će se godine premijerno održati u švicarskom Zürichu, i to 13. ožujka.

Švicarska je najavljena u prosincu 2025. godine kao šesta stalna destinacija, uz Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju, Italiju i Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje su se ove konferencije već održale i oduševile publiku temama panela, govornicima i networkingom. U idućim tjednima fokus je upravo na Švicarskoj, a iz Game Changer tima stižu prvi detalji o tome kako će tamošnja konferencija izgledati i tko će sve na njoj sudjelovati.

Zašto Švicarska?

Švicarska, kao globalno središte inovacija, financija, urbanih rješenja i visokotehnoloških industrija, predstavlja idealnu pozornicu za format koji okuplja lidere, vizionare, startupe, investitore i pokretače promjena iz cijele Europe.

"Švicarska je odabrana jer prirodno odgovara vrijednostima Game Changera: stabilnosti, inovacijama, visokom standardu poslovanja i snažnoj povezanosti tehnologije i održivosti. Ulazak na to tržište donosi dodatnu vrijednost našoj zajednici – pristup novim znanjima, kapitalu, partnerstvima i drugačijim perspektivama. Daljnje širenje svakako je u planu, ali uvijek promišljeno. Ne širimo se radi brojki, već radi koristi za sudionike. Svaka nova destinacija mora dodavati novu razinu vrijednosti cijelom ekosustavu“, otkrio je tvorac Game Changera, Nebojša Rosić, u ranijem intervjuu za Net.hr.

Foto: Game Changer

O čemu će se razgovarati u Zürichu?

Dugovječnost, umjetna inteligencija i digitalno zdravstvo više nisu koncepti budućnosti – to su alati koje možemo koristiti već danas.

Ovo jednodnevno okupljanje u Zürichu dovodi na jedno mjesto lidere iz zdravstva, tehnologije, financija i ugostiteljstva kako bi istražili ono što se može implementirati odmah: preventivnu medicinu, dobrobit temeljenu na podacima, dijagnostiku pokretanu umjetnom inteligencijom, personalizirane zdravstvene usluge i inovativne poslovne modele koji oblikuju ekonomiju dugovječnosti.

Kroz hrabra predavanja, dinamične panel-rasprave i praktične prezentacije prelazi se s vizije na provedbu, pokazujući organizacijama i pojedincima što točno mogu početi raditi već danas kako bi izgradili zdraviji i dulji život.

Uz više od 30 stručnih govornika i 200+ sudionika, cjelodnevni, pažljivo kuriran program i živahno okruženje za umrežavanje, Glockenhof Zentrum će postati središte primjenjivih inovacija u području dugovječnosti, okupljajući donositelje odluka, osnivače, investitore, kliničare i tehnološke stručnjake koji pokreću sljedeću eru zdravlja.

Budućnost je sada – budite dio nje.

