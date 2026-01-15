Nebojša Rosić o velikim novostima u 2026.: 'Game Changer koristi svima koji u njemu sudjeluju'

Game Changer se u nešto više od tri godine postojanja profilirao iz lokalne konferencije u međunarodni ekosustav koji privlači prave ljude na svim razinama - od organizacije do partnera i publike. Glavna osoba koja stoji iza ovog projekta je Nebojša Rosić, čovjek za kojeg će i bliski suradnici simpatično reći kako je stalno u pokretu i gotovo neuhvatljiv. Ono što je počela kao iskra od ideje, danas je plamen koji će uskoro obuhvatiti šestu europsku zemlju u kojoj će se konferencija održati. Nakon Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Italije i Ujedinjene Kraljevine, u ožujku 2026. godine slijedi i Švicarska.

O svemu što publiku Game Changera očekuje u 2026. godini, novim formatima, lokacijama, ambicijama projekta te razlozima velikog uspjeha, Nebojša Rosić govori u intervjuu za Net.hr.

Za Game Changer je 2025. bila godina nezaustavljivog rasta... Što bi izdvojio kao najveći uspjeh ili Top 3?

Prošla 2025. godina je bila godina u kojoj se jasno pokazalo da Game Changer više nije samo konferencija, već funkcionalna platforma koja stvara stvarnu vrijednost. Ako bih najveća tri uspjeha, prvi je izgradnja superekosustava u kojem su povezani događaji, sadržaj, tehnologija, partneri i zajednica. To sudionicima donosi kontinuitet: Game Changer ne traje jedan dan, nego ima učinak koji se nastavlja. Drugi uspjeh je povjerenje tržišta. Partneri i govornici ne dolaze zbog vidljivosti, već zbog konkretnih rezultata – kvalitetnih kontakata, novih suradnji i dugoročnog pozicioniranja. Treći uspjeh je dosljednost u razvoju formata. Stalno uvodimo novitete koji imaju smisla i koriste publici – od tehnologije do programa – bez gubitka fokusa na sadržaj koji pomaže ljudima da donesu bolje poslovne odluke.

Foto: Luka Stanzl

Krajem godine najavljena je šesta stalna destinacija – Švicarska. Zašto baš ona i je li u planu daljnje širenje?

Švicarska je odabrana jer prirodno odgovara vrijednostima Game Changera: stabilnosti, inovacijama, visokom standardu poslovanja i snažnoj povezanosti tehnologije i održivosti. Ulazak na to tržište donosi dodatnu vrijednost našoj zajednici – pristup novim znanjima, kapitalu, partnerstvima i drugačijim perspektivama. Daljnje širenje je svakako u planu, ali uvijek promišljeno. Ne širimo se radi brojki, već radi koristi za sudionike. Svaka nova destinacija mora dodavati novu razinu vrijednosti cijelom ekosustavu.

U čemu je razlika između Game Changera i ostalih konferencija? I koliko je izazovno organizirati konferenciju van matične zemlje?

Ključna razlika je u tome što Game Changer ne nudi jednokratno iskustvo, već dugoročnu internacionalnu platformu za rast.

Sudionici ne dolaze samo slušati, već aktivno sudjelovati, povezivati se i razvijati – poslovno i osobno. Organizacija izvan matične zemlje je izazovna, ali upravo to osigurava kvalitetu. Svaki lokalni kontekst pažljivo se gradi s partnerima, kako bi sadržaj bio relevantan i koristan za tržište na kojem se održava. Rezultat su događaji koji nisu generički, nego prilagođeni stvarnim potrebama zajednice.

Game Changer Zagreb ove godine slavi 5. rođendan. Što će ove godine biti drugačije nego prethodnih?

Zagreb je temelj Game Changera i mjesto gdje se vidi koliko je platforma sazrela. Peti rođendan donosi sadržajno dublji program, više interakcije i više prostora za konkretne poslovne pomake. Fokus je na stvaranju vrijednosti: povezivanju ljudi s komplementarnim interesima, otvaranju novih suradnji i temama koje sudionicima pomažu da razumiju kamo se njihova industrija kreće – i kako se u tome mogu bolje pozicionirati.

Foto: Game Changer

Game Changer se u 2026. vraća u sve zemlje u kojima se već održao. Kako tumačiš takav uspjeh?

Povratak u sve zemlje jasan je pokazatelj da Game Changer ostavlja mjerljiv učinak. To znači da su lokalne zajednice prepoznale korist – za poduzetnike, kompanije, institucije i pojedince. Uspjeh ne mjerimo brojem događaja, nego time koliko se veza, ideja i projekata razvilo nakon njih. Upravo zato se vraćamo – jer postoji realna potreba i želja za nastavkom suradnje.

Zašto je Game Changer tako brzo zadobio povjerenje partnera i publike i postao toliko prepoznatljiv?

Zato što Game Changer koristi svima koji u njemu sudjeluju. Svaki sudionik s Game Changera odlazi s nečim konkretnim: bilo da je to nova poslovna ideja, vrijedna suradnja, strateški uvid ili osobni pomak u razmišljanju. Partneri dobivaju više od vidljivosti: dobivaju relevantnu publiku, smislen kontekst i priliku za dugoročne odnose. Publika dobiva znanje koje može odmah primijeniti u svom poslovanju i razvoju karijere. Povjerenje je došlo brzo jer se vrijednost osjeti. Game Changer ne gradi hype, nego kontinuitet. I upravo to ga čini prepoznatljivim i dugoročno relevantnim.

