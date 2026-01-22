Je li 2026. nova 2016.? Dok se internet prisjeća 'zlatnog doba', sjećate li se najkraće hrvatske Vlade?

Društvenim mrežama širi se nostalgični trend '2026. je nova 2016. godina. Za mnoge je upravo ta godina bila posljednja godina 'starog normalnog', prije velikih globalnih kriza, a mnogi se slažu i da je to bilo 'zlatno doba interneta'.

Tako su internet preplavile fotografije iz 2016. godine, ali i filteri te formati karakteristični za to razdoblje. No, dok se svijet prisjeća bezbrižnijih dana, mi se prisjećamo najkraće hrvatske Vlade.

Na današnji dan prije točno deset godina Hrvatska je dobila svoju 13. Vladu, na čelu s premijerom Tihomirom Oreškovićem. Nakon cjelodnevne rasprave, povjerenje novoj izvršnoj vlasti iskazala su 83 zastupnika, dok je 61 bio protiv.

'Tim's Team'

Orešković je svoje ministre nazivao 'Tim's Team', a među njima su bila i dva potpredsjednika Vlade, HDZ-ov Tomislav Karamarko i Mostov Božo Petrov.

Ministarstvo financija tada je vodio Zdravko Marić, regionalnog razvoja i fondova EU - Tomislav Tolušić, vanjskih i europskih poslova - Miro Kovač, a među njima je bio i dugovječni ministar pomorstva, prometa i infrastrukture - Oleg Butković.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Brzi pad

Iako je 2016. na internetu možda bila 'zlatna', za Oreškovićevu Vladu bila je kratka i turbulentna. Eksperiment s nestranačkim premijerom iz poslovnog sektora, nije dugo potrajao. Samo pet mjeseci nakon svečane prisege, 125 zastupnika iskazalo je nepovjerenje Oreškovićevoj Vladi.

Domoljubna koalicija u zakonskom roku od 30 dana nije uspjela formirati novu parlamentarnu većinu, a šef HDZ-a Karamarko dao je ostavku.

Njegovo mjesto preuzeo je Andrej Plenković, koji je nakon prijevremenih izbora postao predsjednik 14. Vlade i do danas postao najdugovječniji premijer Hrvatske.

