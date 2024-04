Da su kreativnost, sunce i more nenadmašna kombinacija, dobro znaju Dani komunikacija, koji će svoja festivalska vrata kreativcima, digitalcima, komunikatorima, dizajnerima i svim zaljubljenicima u kreativnost i tržišne komunikacije otvoriti od 11. do 14. travnja u rovinjskom hotelu Lone.

Objavljen je službeni raspored festivala, iz kojeg saznajemo kako će se sudionici moći uključiti u cijeli niz zanimljivih razgovora o temama od značaja za kreativnu industriju, što festival čini posebnom prilikom za razvoj kreativnih potencijala – ali i razgovor o njima na nizu programskih sadržaja tijekom tri dana i u čak četiri dvorane, koji će kreativnost staviti u fokus od jutra do mraka. U nastavku izdvajamo samo neke od njih.

THE FOLDER OF SHAME: CELEBRATING OUR REGRETTABLE CAMPAIGNS!

Ponekada kampanje ostvare željene tržišne rezultate, ali njihovi kreatori u konačnici ipak nemaju osjećaj potpunog zadovoljstva. Dani komunikacija nakratko će prijeći na tamnu stranu i s ciljem dijeljenja dragocjenih iskustava uz pomoć Hrvatskoga društva nezavisnih profesionalaca istaknuti aspekte kreativnoga procesa koji se često gura pod tepih. The Folder of Shame: Celebrating Our Regrettable Campaigns! moderirat će Karla Andrić (Integrated Strategist, HDNP & HAIKU communications), a Jelena Babić (kreativna strateginja, Jelen&Jelen), Domagoj Davidović (kreativni strateg, Minus Minus Agency; član IAB-a Croatia) i Krešimir Končić (vlasnik Neuralaba; član IAB-a Croatia) prisjetit će se svojih ne sasvim uspješnih kampanja i podijeliti zanimljive lekcije koje su naučili iz njih.

WORKING WITH AN AGENCY 101

Postoje li pravila kreativnosti u komunikacijskoj industriji? Unatoč tome što se često smatra beskonačnom i subjektivnom, kreativnost u oglašavanju ipak ima načela i smjernice koje mogu pomoći učinkovito je usmjeravati prema ciljanoj publici. U razgovoru Working With an Agency 101 Luka Duboković (CEO, BBDO Zagreb; član HURA-e i IAB-a Croatia) sa sudionicima će podijeliti ultimativnih 20 savjeta za kreiranje uspješnih marketinških kampanja – a teoriju će potvrditi praksom potkrijepivši je nizom najboljih i najgorih kreativnih primjera.

PACKAGING 360°

Trend okrenut oblikovanju sve kvalitetnijem i domišljatijem dizajnu ambalaže, posebno u sektoru hrane i pića u posljednjih se nekoliko godina pretvorio u pravi dizajnerski pokret. Može li se matematički dokazati da vrhunski dizajn ili redizajn utječe na povećanu potražnju i na koji način dizajnersko razmišljanje pomaže klijentu u širem kontekstu? Kako takav pristup dizajnu može pomoći drugim vrstama proizvoda da se pozicioniraju na tržištu i policama? Upravo su oko ove teme HDD i HURA okupili izvanrednu grupu dizajnera i kreativaca – Svena Sorića (predsjednika Hrvatskog dizajnerskog društva), Izvorku Jurić (kreativna i art direktorica, DIG Studio), Seana Poropata (suosnivač i kreativni direktor, Studio Sonda; član HURA-e i IAB Hrvatske) i Anselma Tumpića (kreativni direktor i suosnivač, Studio Tumpić/Prenc, član HURA-e i IAB-a Croatia) – da nam ispričaju predivnu priču o evoluciji pakiranja proizvoda na panelu Packaging 360°.

Podsjetimo, uz sjajan domaći program, najavljen je niz vodećih svjetskih lidera iz područja kreativnosti, dizajna, neuroznanosti u ekonomiji, bihevioralne psihologije, komunikacija i futurista koji će stati na glavnu dvoranu tipično-netipičnih Dana komunikacija – sudionicima će se u Rovinju pridružiti i svjetski poznati bihevioralni ekonomist, psiholog i znanstvenik koji se bavi ljudskim ponašanjem Dan Ariely; kreativni buntovnik iz Azije s više od tisuću priznanja za svoj rad Eugene Cheong powered by ENNA; futuristica i stručnjakinja svjetskoga glasa koja znanošću dekonstruira stres i motivaciju Shivvy Jervis; vodeći komunikator Googleova AI Laba Deepmind, SpaceX-a i Facebooka Dex Hunter-Torricke powered by Google; prva odvjetnica specijalizirana za regulacije i autorska prava videoigara koja će nas povesti na putovanje kroz kontroverzni metaverse Micaela Mantegna; neuroznanstvenik svjetskoga glasa i predvodnik nove generacije marketinških lidera Moran Cerf powered by Hrvatski Telekom; osnivač viralnih Facebook stranica UNILAD i LADbible i jedan od prvih koji su shvatili koliko društvene mreže mogu biti istinski utjecajne Alex Partridge powered by Konzum; najveći prankster današnjice u još jednoj proslavljenoj ulozi Oobah Butler; brend-strateg svjetske reputacije koji stvara jedinstvena iskustva brendova, predvodeći ih do njihovih poslovnih ciljeva Brian Collins; proslavljeni umjetnik, dizajner, ilustrator, muralist i autor koji je dizajnirao i naslovnice Timea Timothy Goodman; globalno nagrađivani govornik, autor i komunikacijski trener koji tvrtke, menadžere i lidere pretvara u majstore komunikacije Marnick Vandebroek; marketinška stručnjakinja specijalizirana za rast brendova te autorica bestsellera The Laws of Brand Storytelling Jessica Gioglio – te niz drugih velikih svjetskih imena industrije koja će ponuditi neprocjenjiva iskustva, zavidna znanja i vrhunske uvide.

Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji se i ove godine žele naći u društvu domaćih i svjetskih tržišnih lidera informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Novo izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i ovoga će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia.

