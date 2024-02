Dani komunikacija, festival kreativnosti koji u Rovinju okuplja komunikacijsku industriju, održat će se od 11. do 14. travnja 2024. godine u hotelu Lone. Marketingaši, kreativci, digitalci, komunikatori i svi koji se tako osjećaju skupit će se u već tradicionalno velikom broju, što ne iznenađuje s obzirom na dosad najavljena imena.

Osoba koja stoji iza festivala, direktorica Dana komunikacija, HURA-e i IAB-a Croatia Dunja Ivana Ballon poručila je: „Svoju smo zajednicu odavno naviknuli na neuobičajeno dobro, a ponekada i najbolje, pa ni ove godine ne planiramo razočarati. Teško je opisati posebnu energiju ovoga festivala, stoga nećemo ni pokušavati, ali ćemo vas pozvati da dođete i uvjerite se sami.”

PRVA IMENA OVOGODIŠNJEGA PROGRAMA

Na glavnoj pozornici Dana komunikacija sudionicima će se pridružiti Dan Ariely, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za bihevioralnu ekonomiju, trostruki autor bestsellera New York Timesa, znanstvenik Sveučilišta Duke, jedan od omiljenih TED predavača koji je inspirirao gotovo 30 milijuna gledatelja.

Eugene Cheong – čovjek čija se karijera proteže na 30 plodonosnih godina rada u kreativnom sektoru te broji u setovima kanskih lavova i više od tisuće priznanja za svoj rad – razgovor s vama bez oklijevanja će otvoriti rečenicom da advertising mrzi. Nezaobilaznim predavanjem naziva Ten Things na festivalu će prikazati njegovu kreativnu ostavštinu uz jedinstvene misli i spoznaje.

World Economic Forum i TED Talks ističu Shivvy Jervis po njezinoj sposobnosti demistificiranja kompleksnih tema, a upravo će ova futuristica svjetskoga glasa u svojem predavanju znanošću dekonstruirati motivaciju i stres.

Dex Hunter-Torricke bivši je voditelj komunikacija za SpaceX, prvi Facebookov voditelj izvršnih komunikacija, genijalni um koji stoji iza poznatih govora Marka Zuckerberga, a danas direktor globalnih komunikacija Googleova DeepMind AI research laba, gdje igra ključnu ulogu u pisanju sljedećeg poglavlja o znanosti, tehnologiji, gospodarstvu i društvu diljem svijeta.

Micaela Mantegna prva je na svijetu okrunjena titulom abogamera, što je čini prvom odvjetnicom specijaliziranom za regulacije i autorska prava u neistraženom području digitalnog metaversea i videoigara, čime je utabala put svim današnjim istraživačima legalnih zavrzlama. Who Killed the Metaverse? A Murder Mystery Game naziv je predavanja na kojem će sudionike povesti na putovanje kontroverznim metaverseom.

Alex Partridge jedan je od prvih koji su shvatili koliko društvene mreže mogu biti istinski utjecajne: osnivanjem danas svima poznatih digitalnih fenomena UNILAD-a i LADbiblea dosegnuo je više od milijarde ljudi diljem svijeta! Ako netko zna kako zaokupiti pažnju na društvenim mrežama u 2024. godini, to je definitivno on – a svoja će znanja podijeliti i sa sudionicima festivala.

Kreativni studio Briana Collinsa, genijalnog kreativnog stratega koji brendove predvodi do njihovih poslovnih ciljeva Forbes je istaknuo kao jednu od kompanija koje transformiraju budućnost izgradnje brenda, dok ga je Ad Age svrstao na nimalo skroman popis 50 tvrtki za koje bi kreativci ubili da rade. Kako dizajnom predvidjeti, a potom i izgraditi ranije neistražene predjele? Upravo će o tome sa sudionicima Dana komunikacija razgovarati na predavanju naziva Design Alchemy – The Art of Transformation and the Inevitable Future(s).

Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji se i ove godine žele naći u društvu domaćih i svjetskih tržišnih lidera informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

