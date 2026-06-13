Habijan razotkrio misterij brisanja fotografija: 'Ispalo je da želim nešto sakriti'

​U novoj epizodi podcasta Offline, reporterka RTL Danasa Ivana Ivanda Rožić ugostila je ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Damira Habijana.

U opuštenom, ali iznimno iskrenom razgovoru, ministar je otkrio kako se nosi s golemim pritiskom javnosti, što se događa iza zatvorenih vrata Vlade, ali i progovorio o detaljima iz privatnog života, hobijima koji mu služe kao terapija te opasnostima koje vrebaju na društvenim mrežama.

Foto: Goran Horvatinec

Što se događa na Vladi kad se ugase kamere?

​Građane uvijek najviše zanima ono što se događa iza kulisa politike – kako ministri komuniciraju kada službeni protokoli završe. Habijan je otkrio da se atmosfera u Banskim dvorima ipak mijenja ovisno o tome jesu li mediji prisutni u prostoriji.

​"Pa, drugačije je dok su kamere i dok nisu kamere. U smislu, možda je malo neformalnije kada se ugase, ako mogu tako reći... Malo je opuštenije, nije sve strogo."

​Ipak, priznao je da postoji jedna stvar s kojom se, unatoč gustom rasporedu i adrenalinu koji ga pokreće, u ministarskom životu još uvijek nije uspio pomiriti: "Jako ne volim dok mi nešto poremeti raspored. To stalno mijenjanje planova je stvar na koju se još uvijek pokušavam naviknuti." Na pitanje ima li Vlada ili krug ministara neku tajnu grupu na WhatsAppu ili Viberu za internu komunikaciju, ministar je kratko i kroz smijeh ispalio: "U miru... Nema ništa, apsolutno nikakve takve komunikacije."

Foto: Goran Horvatinec

​Dok na Instagramu ima potpunu kontrolu, čita komentare i samostalno bira što će podijeliti s javnošću, s Facebookom ministar Habijan ima potpuno drugačiji, distanciran odnos. Priznaje da tu mrežu zapravo – i ne voli previše.

​"Što se tiče Facebooka, ja nekako nisam ljubitelj i objave koje su gore... Ok, znam i ja staviti, znaju i neki moji suradnici, ali nije baš da komuniciram preko Fejsa. To moram priznati, niti iskreno pratim Fejs."

​Dodaje kako na toj platformi uopće ne sudjeluje u odabiru fotografija. "Što se tiče Fejsa, to su službene fotografije koje su napravljene, tako da me iskreno ni ne pitaju dok malo bolje razmislim. Kolege to objave sami, tako da nisam nikad prigovorio na slike", otkriva ministar, a na pitanje je li mu premijer Andrej Plenković ikada prigovorio na neku fotku, odgovara: "Pa nije. Sad ja ne znam da li on baš prati puno moje slike i koliko to gleda, ali nije nikada prigovorio."

​'Funkcija je privremena, 99% tih ljudi će nestati'

​Iako upravlja jednim od najvećih i najizazovnijih resora, Habijan naglašava kako mu je primarni cilj ostati čvrsto nogama na zemlji.

Svjestan je, kaže, surove realnosti politike i lažnih prijateljstava koja dolaze s pozicijom.

​"Znam kako to ide... one sekunde kad više neću biti na ovoj funkciji, neće biti 99 posto tih ljudi koji mi danas prilaze i tapšu me po ramenu. To uvijek imam u glavi i to si uvijek govorim: 'Ovo ti je privremeno.' Ne želim se promijeniti kao osoba."

Foto: Goran Horvatinec

​Misterij brisanja slika s Instagrama

​Kao jedan od rijetkih političara koji samostalno vodi svoj Instagram profil, Habijan je privukao veliku pozornost javnosti kada je, stupivši na ministarsku dužnost, obrisao dio starih objava. Sada je napokon objasnio pravi razlog tog poteza:

​"Nisam želio da me netko doživi na prvu i stvara dojam o meni na temelju nekih mojih slika ili privatnih aktivnosti. Onda je ispalo da sam to brisao jer sam htio nešto prekriti, što uopće nije bio slučaj. Svoj Instagram sam ostavio da u 99 posto sadržaja bude moj privatni život. Mi u politici nismo 24 sata u odijelu i kravati, imamo i drugu stranu života."

​Kroz smijeh je priznao i da mu se, poput običnih smrtnika, dogodila digitalna blamaža: "Bila je situacija kad su to bile obične poruke koje nisi mogao obrisati, a poslana je krivoj osobi s totalno krivim tekstom." Također, otkrio je i svoju najgoru digitalnu naviku: "Skrolanje prije spavanja. Onda shvatiš koliko su algoritmi posloženi i da to nije bilo pet minuta, nego sat vremena. To je vrsta ovisnosti na čijoj promjeni radim."

Foto: Goran Horvatinec

'Današnji šamar virtualno vide svi i on traje vječno'

​Kao ministar zadužen i za digitalnu transformaciju, Habijan se osvrnuo na sve brutalniji online svijet, cyberbullying među mladima i uvođenje zabrana na društvenim mrežama. Povukao je paralelu sa svojim školskim danima.

​"I prije je bilo tučnjave u školskom dvorištu, dobio si šamar, to te boljelo par dana i zaboravilo se. Danas se to snimi. Taj šamar koji dobiješ virtualno svi vide, ostaje trajno u eteru i ta osoba dobiva stigmu. To je šamar koji traje neograničeno."

​Ministar je ekskluzivno najavio i konkretne korake na razini Europske unije kada je u pitanju zaštita maloljetnika na internetu.

​"Očekujem u prvom kvartalu sljedeće godine da bi na razini EU mogli imati tehničko rješenje za ograničenje pristupa društvenim mrežama, poput e-Wallet-a. Što se mene tiče, dobna granica od 15 ili 16 godina je apsolutno prihvatljiva. Zanimljivo je da su i sami mladi u velikom postotku upravo za tu zabranu."

​Radikalne promjene: 'Ako to ne uvedemo, odlazim!'

​Habijan je progovorio i o frustracijama unutar pravosudnog sustava te zabludi građana koji misle da ministar može naređivati sucima. "Ljudi ne razumiju trodiobu vlasti. Ministar pravosuđa nema apsolutno nikakvu ulogu u izboru, napredovanju ili razrješenju sudaca," pojasnio je.

​Ipak, čvrsto je odlučio uvesti red u tehničko funkcioniranje sudova, ponajviše kroz projekt tonskog snimanja rasprava koji bi trebao zaživjeti 1. srpnja 2027. godine.

​"Ja sam rekao – ako se s prvim srpnja (2027.) to ne uvede, ja neću više biti ovdje. Ozbiljan je rok i konstantno bdijem nad tim projektom. To je izuzetno složen zadatak koji zahtijeva tehničku izvedbu na 1500 sudnica."

​U rješavanju golemih spisa pomoći će i umjetna inteligencija koja će raditi sažetke, no Habijan umiruje javnost – AI neće zamijeniti ljude, niti će zapisničari ostati bez posla, već će im se olakšati rad.

Foto: Goran Horvatinec

​Trening kao jedini spas od ludila

​Na pitanje kako ostaje normalan uz tjedne koji obiluju nepredviđenim događajima, promjenama rasporeda i radnim danom koji često počinje već u 5 ujutro, ministar nudi jasan odgovor – ekstremni sportovi.

​"Da mi netko kaže da sutra ne treniram, ja ne znam što bih vam rekao. Mene ne resetira sjedenje na kavi ili gledanje televizije. Točno se na treningu – bio to CrossFit, trčanje, plivanje ili bicikl – emocionalno istrošim. Za vrijeme trčanja pročistim glavu i tada mi zapravo padaju najbolje ideje na pamet."

​Nakon što je nedavno osvojio treća mjesta na utrkama na Krapnju, u Varaždinu i Osijeku, ministar je otkrio i svoj ultimativni sportski cilj: "Sljedeće godine, ako Bog da, volio bih na Iron Man."