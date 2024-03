Ustavni sud objavio je zaključak da Zoran Milanović, dok obavlja dužnost predsjednika, ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima niti jedne političke stranke. Nakon toga uslijedile su reakcije. Dalija Orešković za Danas.hr komentirala je odluku.

"Podržala bih Ustavni sud u zaštiti i obrani ustavnih i drugih pravnih načela, pogotovo onih etičkih koji kao nepisana pravila proizlaze iz obnašanja javnih dužnosti, da ih je Ustavni sud poštivao u svim prilikama. No upravo je Ustavni sud srušio načela djelovanja u politici. Ali kad smo već kod načela djelovanja, pitala bih Miroslava Šeparovića, smije li on kao predsjednik Ustavnog suda opetovano izreći da je predsjednik države prekršio Ustav, bez da je to prethodno utvrđeno u postupku propisanom Ustavom? Ili je javno prejudicirao, što nije dopušteno. Naime, u službenom i javno objavljenom upozorenju Ustavnog suda, ta tvrdnja o kršenju Ustava nigdje ne stoji", kazala je Orešković.

"Ustavni sud ovakav kakav je danas, dio je ustavnopravnog problema, a ne njegovo rješenje. Prevažno je ovo pitanje, da bi bilo ovako neprecizno i nedostatno obrazloženo. Nisu si dali niti toliko truda da razgraniče citiranje ustavne norme, od njezine političke interpretacije. A kad smo već kod interpretacija, hoće li ova današnja biti zametak stava da aktualni predsjednici, u kampanji za drugi mandat, ne smiju sudjelovati na stranačkim skupovima one političke opcije koja ih nominira i daje im logističku i financijsku podršku?", pita se Orešković.

"S ovako lošim obrazloženjem, Ustavni se sud doveo u slijepu ulicu i naveo nas na zaključak da se izravno upleo u izborni proces, s ciljem utjecaja na odabir birača, pri čemu je zaštita nepisanih ustavnih načela, samo izgovor, a ne vrednota koju Ustavni sud želi zaštititi", kazala je Orešković.

