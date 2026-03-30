Orešković prozvala Vladu zbog američkog broda: 'Je li ovakvo svrstavanje Hrvatske na stranu Trumpa...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković oštro je kritizirala odluku Vlade RH kojom je odobren ulazak američkog nosača USS Gerald R. Ford u splitski akvatorij.

"Čisto kao jednu mentalnu vježbu, postavljam pitanje, je li USA vojni brod zakonito ušao u naše teritorijalne vode i ima li ijedna još uvijek živuća institucija koja skrbi o poštivanju Ustava RH?", napisala je Orešković. Nadodala je kako je SAD trenutno u ratu kojeg je sam inicirao: "Napad na Iran izvršen je bez suglasnosti NATO saveza. Ulazak u naše vode nije bio dio prethodno dogovorene vježbe ili obuke, nije vezan uz pružanje humanitarne pomoći".

Oresković je dalje spomenula da "koju god odredbu članka 7. Ustava razmatrali", da "volja HDZ-ove Vlade za pružanje dobrodošlice stranoj vojsci nije dovoljna".

"Gdje su stavovi drugih nositelja državne vlasti po pitanju davanja suglasnosti stranoj državi da usred ratnog sukoba kojeg je sama izazvala usidri svoj ratni brod ispred jednog od najvažnijih turističkih gradova uoči početka turističe sezone? Je li ovakvo svrstavanje Hrvatske na stranu Trumpa, pitanje koje spada u sferu vanjske politike koja se po Ustavu sukreira između predsjednika Republike i Vlade?

Ima li tu i nekih sigurnosnih pitanja, s obzirom na dalekometne rakete kojima Iran raspolaže? Je li ovo naznaka da će i ubuduće HDZ samostalno isporučiti dijelove našeg teritorija stranim vojnim silama za njihove potrebe usred ratnih sukoba u kojima Hrvatska još ne sudjeluje, bez da ikoga drugog išta pita? Što o ovome misle svi kojima su puna usta suverenizma, obrane, domoljublja, Hrvatske države. Jesmo li još država ili smo mala kolonija wannabe diktatora?", upitala je.

"Sve i da su ovo samo retorička pitanja, i da je uplovljavanje stranog vojnog broda usred ratnog sukoba kojeg je ta država inicirala, sasvim u skladu s ustavnim i zakonskim pravilima, zabrinjava lakoća i šutnja s kojom smo ovu izvanrednu situaciju prihvatili kao novo normalno". zaključno je napisala Orešković.

