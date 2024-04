Tomislav Karamarko obrušio se jučer na Daliju Orešković. Objavio je na Facebooku:

"Probudih se prekjučer ujutro nadajući se dobrom danu. Kad pogledavši kroz prozor - ONA… političarka. Želi li netko razbucati promet u mojoj ulici? Pa još neki dan tamo je visio neki tip koji puni Arenu ali arlauče i Dodiku, frendu i strateškom partneru hrvatskih čelnika. Prije njega smiješila se sa istog mjesta umjetnica sličnog karaktera, cajkuša. No sve je to “mala voćka poslije kiše” u odnosu na novonastalo stanje. ONA…

Crveni jumbo plakat, njezin umiljati lik. I zamislite, piše - rijeke pravde dolaze.

Dahlia i pravda? Možda bi mogli dodati i poštenje?

Dokazano, empirija, nerazdvojni pojmovi. Crvena boja, ona i rijeke pravde. Poprilično prijeteća najava neke naplavine. Je li se to razlila kakva žabokrečina? Ili je možda kakva septička jama popustila…??

Sreća, spavaća soba mi je na dvorišnoj strani.

A i vrijeme brzo prolazi."

Dalija Orešković posvetila mu je objavu na X-u:

"Iako bi bilo zabavno zamisliti Tomislava Karamarka kako parafrazira tekst i pjeva "neka mi ne svane, nek me nema, nek me ne bude, neka me bez tebe ne probude" dok gleda onaj plakat, evo što mu ja zapravo poručujem:"

Nešto kasnije bio je još brutalniji:

"ONA se oglasila, zagrmila, poučila me što mi je bilo činiti u Lisinskom. ONA to zna i zbog lažnog domoljublja mi opalila čvrgu. Ponavlja neku čudnu, fatalnu rečenicu Andreja Plenkovića. Uostalom ta rečenica je moguće i u njoj potaknula “domoljublje” čije su posljedice dekontaminirane u sudskim procesima koje sam dobio. Naravno o tome će biti još riječi.

Neosporno je da tada počinju njezinih pet minuta slave. Čvrsto je zauzela svoje mjesto na listu lopoča i iz te perspektive se bavi tim nečim (politikom valjda)!?

I evo, Dahlia u maniri Nade Dimić, ispod mog prozora poziva na nekakvu riječnu revoluciju i spominje pravdu.

I na kraju molio bih vrijedne ljude, koji noću lijepe plakate, da mi vrate neku od cajki koje pune Arenu. Sumnjam da im Dahlia može parirati. I sve će opet biti ok." Napisao je, a ispod komentara zalijepio je sliku žabe.

Dalija Orešković ekskluzivno za Danas.hr komentirala je uvredljivi post:

"Zadnji komentar Tomislava Karamarka u kojem me usporedio sa žabom na lopoču nije nešto što se uopće može komentirati jer u tekstu nema nikakvog sadržaja, a tužno je na što se Tomislav Karamarko spustio. Jadno je što nema snage udariti po Andreju Plenkoviću i ukazati kako je Andrej Plenković institucionalno srušio državu. Nikada nismo imali tako raširenu korupciju. Dakle, Hrvatska je po svim parametrima po dnu ne samo europskih zemalja. Po mnogo čemu zaostajemo za brojnim zemljama svijeta, ali u jednoj stvari mislim da smo svjetski prvaci - nigdje na svijetu ne postoji Vlada koja je u osam godina morala smijeniti 30 svojih ministara zbog korupcijskih afera. Pa kakva je to vlast ako ne samo nedomoljubna nego i vlast opasnih namjera, pokvarenih ljudi i najvećih korumpcionaša koje je svijet ikada vidio"

Prije toga objavila je fotografiju sebe u kombinaciji s Karamarkovom objavom na X-u. Naglasila je da odabir zelene boje haljine možda nije slučajnost jer će medijima pričati o borbi protiv korupcije i obrrazlagati zašto je kao prvi i najvažniji korak nužno smijeniti vlast HDZ-a.

