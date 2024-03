Prvo je iz lijevo-liberalno-zelene koalicije ispala Radnička fronta, a onda su se izmaknuli IDS i Stranka Fokus.

Istovremeno Radimir Čačić s Reformistima u utorak je rekao da ne planira napustiti koaliciju.

Razgovarali smo s Dalijom Orešković o rasipanju koalicije te ima li ona ikakve dvojbe oko toga ostaje li u istom "društvu" ili ne. O rasipanju koalicije kaže: "Nije na meni da to komentiram, neka to komentiraju kormilari broda".

Na pitanje premišlja li se ona možda oko izlaska o koalicije, odgovorila je: "Osjećam da je Hrvatska na rubu provalije i da su ovo dani u kojima svi moramo donijeti neke vrlo teške odluke te ako želimo ako želimo ostvariti ciljeve, zbog kojih sam se odlučila na politički angažman, onda treba pronaći put i način da se to postigne."

Nastavila je da joj se čini kako se prostor smanjuje zbog suženog medijskog prostora u kojem bi se moglo objasniti o čemu se radi. Komentirala je i poteze predsjednika Zorana Milanovića. "On je izazvao dobre reakcije građana - ako je vjerovati anketama. Probudila se nada da se HDZ-u može suprotstaviti sila,snaga jednake ili čak jače težine udaraca."

O tome kakva je sad komunikacija s SDP-om, jesu li se promijenile postavke na kojima je koalicija stvorena, rekla je da je situacija "dosta teška".

"I teško je zadržati liniju istih vrijednosti, istih principa i biti u tome neokaljana. To je teško i predstavlja izazov, ali u politici je i test ili ocjena naše kvalitete u tome znamo li izdržati u turbulentnim razdobljima", navela je Orešković. Nastavila je da misli kako će se stvari razbistriti narednih dana.

"Zabrinutost je kako će građani tumačiti svu silu spinova ili prljavog veša koje dolazi s raznih strana i možda dvosmislenog tumačenja različitih pojava. Građani vide kampanju bez kampanje u kojoj nitko nije uspio objasniti svoje razloge. Ni ranije se u prethodnim kampanjama birači nisu oslanjali na programe, ja to najbolje znam iz vlastitih iskustva prvih europskih izbora na koje sam izašla. Mislim da sam imala jedan od najboljih programa. Ali građani glasuju na temelju dojma i skupa vrijednosti iz neke osobne ili političke strukture. Stoji pitanje što smo uspjeli do sada probuditi u građanima, na koji to točno skup vrijednosti", rekla je Orešković.

HDZ je nazvala "malignom opasnom hobotnicom koja je opasnost za državu i građane".

"HDZ je već dokinuo ustavnopravni poredak, razrušili su institucije, na razvalinama smo države i društva. Prvi dojam ili motiv zašto smo se okupili je naravno očajnički ili zadnji pokušaj da se to promijeni u interesu svih nas, ali kao da nam fali još jedan riječ koja sve to skuplja, utjelovljuje u novu nadu, vjeru, sadržaj političke i pravne budućnosti dan poslije", rekla je Orešković.

Na pitanje ostaje li u koaliciji s SDP-om odgovara: "Ostajem li čvrsto o koaliciji ovisi o drugima, ne samo o meni. Pričekajmo. Stvari se brzo mijenjaju, tu sam zbog onog što sam rekla i prvi dan."

