Najava kako Ryanair od ove godine uvodi hrpu novih letova oduševila je javnost jer 'doći će gosti'. Benefit je i to što sada Dubrovčani imaju još šire opcije za putovanja po Europi po prihvatljivim cijenama.

Sada, sredinom svibnja, nude se letovi iz Dubrovnika uz smiješne cifre od 13 eura u jednom smjeru, dakle niti 30 eura u oba – Oslo, Berlin, London, Bruxelles, Dublin, Beč, Milano, Bari, Rim, birajte gdje ćete! Tek koji euro više izdvojit ćete za Napulj, Veneciju, Stockholm, Poznan, Krakow, Helsinki, Pariz, Ženevu, Atenu… Mogućnosti su ogromne. Ali nije samo Ryanair, nego i Vueling, Volotea, EasyJet i ostali 'niskotarifaši' koji sve više prepoznaju Dubrovnik kao zanimljivo tržište.

No, građani se sve više pitaju kakvi su to troškovi Croatia Airlinesa kada let koji se odnosi na najosnovniju uslugu samog prijevoza, bez dodatne prtljage i dodatnih usluga, košta oko 100 eura. Dakle, za poći i vratiti se do glavnog grada Hrvatske, Dubrovčanin treba izdvojiti 200 eura, a u to nije uključen kufer, piše Dubrovački dnevnik.

Brojni Dubrovčani nezadovoljni su cijenama letova domaćeg avioprijevoznika na relaciji Dubrovnik-Zagreb i obratno. Smatraju kako ni sama usluga ne vrijedi toliko pa se žale na zrakoplove u kojima su im noge 'skvrčene', na avione za koje tvrde kako se iznajmljuju od Trade Aira, koji je također low coster, koji bi mogli biti i udobniji, a ne dobiju ni neku posebnu uslugu.

"Dubrovčani koji putuju za Zagreb, uglavnom to rade zbog toga što moraju na liječnički pregled ili putuju poslovno. Ne može to biti baš toliko skupo! Mi moramo imati mogućnost po prihvatljivijoj cijeni doći do glavnog grada", kaže za portal jedan sugrađanin.

"Koju onda opciju mi imamo? Sjesti na autobus, voziti se po sedam, deset ili 12 sati pa još iznajmiti apartman u Zagrebu čija se cijena približila cijeni apartmana u Dubrovniku? Sve to zbog jednog pregleda ili poslovnog sastanka… ", dodaje.

