Gužve, kolone, zastoji u jeku turističke sezone prava su noćna mora. I ovoga ljeta svjedoci smo niza teških prometnih nesreća na našim prometnicama. Prekoračenje brzine, nepropisno pretjecanje, alkohol, droga, umor... To su samo neki od najčešćih uzroka koji dovode do tragičnih posljedica. Sada, u jeku turističke sezone, posebno treba biti na oprezu. Mnogo je vozača na cestama, voze do svojih odredišta, ponekad umorni, nervozni, bez koncentracije... Stoga svakako treba biti pažljiviji i koncentriraniji u prometu. A što se tiče naših cesta, često se u medijima spominju crne točke. Da, ima ih širom zemlje. Kako kaže naš prometni stručnjak i sudski vještak Goran Husinec, Hrvatska ima mnogo mikrolokacija za koje bi se moglo reći da su crne točke. A za Danas.hr otkrio je koje smatra vrlo opasnima.

Crne točke, kaže naš stručnjak, teško je definirati, te dodaje: "Znate, ima uvijek neka birtija i noćni klub i tu ljudi piju, a cesta je ravna. I nije problem u cesti, već je problem u birtiji. Crne točke nisu uvijek vezane uz cestu, već i za neka druga događanja", objašnjava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potez Tušilović prije Karlovca nekad je bio crna točka. "Tu su ljudi veoma često stradavali, ne zbog ceste, već zbog toga što odakle god krenuli, na taj dio dolaze umorni. Tu su već pred Zagrebom, pred Karlovcem. Pa hajde, tu ćemo malo stisnuti do Karlovca, do autoputa. Tu postanu nervozni, krenu pretjecati, a ravni komadi i super cesta", kaže naš sugovornik.

Opasna Jadranska magistrala

Nekad i ravna cesta postane crna točka jer je predobra, i ne moramo baš za sve kriviti lošu cestu. A u Hrvatskoj je crna točka cijela D8. Zašto je tome tako?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"S jedne strane je more, provalija, a s druge strane stijena. To je prva stvar koja je nepogodna na toj dionici po cijeloj njezinoj dužini. Druga stvar je da su tu vremenski uvjeti takvi da vjetar nabacuje sitnu sol koja dolazi od mora i cesta je tu skliska. Po ljeti, nadalje, imamo strahovito velike vrućine, jako puno stranaca koji ne poznaju cestu. Imamo raznoraznih pješaka po toj dionici. Imamo biciklista, mopedista, i sa strane te ceste nema nikakvih drugih pravaca. Voze se svi, od biciklista, traktora, do šlepera. Taj cijeli potez nam je crna točka", kaže Husinec. Dodaje da tu stranci počesto stradavaju.

D8 (Jadranska magistrala) jedna je od glavnih hrvatskih državnih cesta koja povezuje sjeverni i južni Jadran. Nazivaju je žilom kucavicom. Posebno je vole motoristi. Pruža se duž sjeverne obale Jadranskog mora pa je zbog toga i nazvana Jadranska magistrala. Izgrađena je 50-tih i 60-tih godina 20. stoljeća, a cestovna oznaka joj je D8. U novije vrijeme je poznata i pod imenom Jadranska turistička cesta. Ova cesta povezuje sve važnije hrvatske primorske gradske centre.

Kolni ulazi duž Slavonije veliki su problem

Crne točke imamo i po Slavoniji. Najveći problem su kolni ulazi, tzv. ćuprije. "Automobil kada sleti s ceste onda ide tako dugo po kanalu da lupi u taj kameni most, točnije taj kolni ulaz. Oni su betonski i izuzetno tvrdi i automobil u njih vrlo nezgodno udara. On je nagnut pod nekih 45 stupnjeva i jednostavno prereže taj most. Strašno veliki problem nam je to u Slavoniji. Svaki taj kolni ulaz bi trebalo ograditi s nekom elastičnom metalnom zaštitinom ogradom" kazao je prometni stručnjak.

No, imamo mi još mnogo tih mikro lokacija, skoro na svim mjestima u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dionica Zagreb - Slavonski Brod je cesta koja povezuje istočnu i zapadnu Europu. "Dolaze ljudi iz Turske, idu za Njemačku, i vidim tablice Hamburg, a oni već premoreni čekaju pet, šest sati na Bajakovu. Još su oni osam, devet sati za volanom", kaže Husinec. "To su strašno velike udaljenosti, još jako malo stradavaju koje su to udaljenosti", kazao je.

I stoga oprez, kamo god krenuli. Na put krećite odmorni, bez nervoze. Ne konzumirajte alkohol i opojna sredstva, ne radite prekršaje, ne stišćite gas jer na odredište ćete stići, pa i sa zakašnjenjem, a nećete ugroziti svoje i tuđe živote.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Upozorava ih se, kažnjava, ali liegalni kamperi ne odustaju: 'Nevjerojatno da na taj način provode godišnje'