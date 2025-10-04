NEUGODNO, ALI... /
Civilna zaštita izdala obavijest i poručila građanima: 'Ostanite mirni'
4.10.2025.
10:59
Matija Habljak/pixsell/ilustracija
Ravnateljstvo civilne zaštite upozorilo je građane da će se u subotu u podne provesti redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje.
Riječ je o uobičajenoj aktivnosti koja se provodi svake prve subote u mjesecu, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj.
"Obavještavamo građane koji čuju zvuk sirene da ostanu mirni. Zahvaljujemo građanima na suradnji i razumijevanju", stoji u priopćenju Ravnateljstva civilne zaštite.
