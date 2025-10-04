NEUGODNO, ALI... /

Civilna zaštita izdala obavijest i poručila građanima: 'Ostanite mirni'

Foto: Matija Habljak/pixsell/ilustracija

Riječ je o uobičajenoj aktivnosti koja se provodi svake prve subote u mjesecu, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj

4.10.2025.
10:59
danas.hr
Matija Habljak/pixsell/ilustracija
Ravnateljstvo civilne zaštite upozorilo je građane da će se u subotu u podne provesti redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje.

Riječ je o uobičajenoj aktivnosti koja se provodi svake prve subote u mjesecu, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj.

"Obavještavamo građane koji čuju zvuk sirene da ostanu mirni. Zahvaljujemo građanima na suradnji i razumijevanju", stoji u priopćenju Ravnateljstva civilne zaštite.

Ravnateljstvo Civilne ZaštiteUzbunaTestiranje
