Civilna zaštita izdala obavijest i poručila građanima: 'Ostanite mirni'

Ravnateljstvo civilne zaštite upozorilo je građane da će se u subotu u podne provesti redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje.

Riječ je o uobičajenoj aktivnosti koja se provodi svake prve subote u mjesecu, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj.

📢OBAVIJEST ZA GRAĐANE

📅U subotu, 4. listopada u 12 sati, provest će se redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje koje se provodi svake prve subote u mjesecu, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj pic.twitter.com/DDQmiADffq — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) October 3, 2025

"Obavještavamo građane koji čuju zvuk sirene da ostanu mirni. Zahvaljujemo građanima na suradnji i razumijevanju", stoji u priopćenju Ravnateljstva civilne zaštite.