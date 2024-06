VELIKA ŠTETA / CIOS: 'Požar je uništio najsuvremenije postrojenje, ali nema prekida u ispunjavanju obveza'

S obzirom na to da je društvo EKO-FLOR PLUS članica CIOS grupacije te da posluje i na drugim lokacijama, unatoč znatnoj šteti koju je požar prouzročio neće dolaziti do prekida ili poremećaja u ispunjavanju preuzetih ugovornih obveza