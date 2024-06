Požar skladišta plastike u Zaprešiću stavljen je noćas oko 4.45 sati pod kontrolu vatrogasaca te se još uvijek gasi, ima još manjeg otvorenog plamena i izdimljavanja, izvijestili su u četvrtak ujutro iz Ravnateljstva Civilne zaštite. Veliku pomoć u gašenju otvorene vatre noćas su pružili roboti kojima su daljinski upravljali pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite.

Jutro nakon izbijanja požara u tvrtki za zbrinjavanje otpada Eko-Flor u Zaprešiću, pred medije će stati zamjenik gradonačelnika Alan Labus, predstavnici Javne vatrogasne postaje Zaprešić i Civilne zaštite.

Zamjenik gradonačelnika potvrdio je da je tijekom noći većina požara ugašena i da je time smanjena emisija štetnih plinova u atmosferu.

'Zrak je dobre kvalitete, kao i voda'

"U 19 sati izbio je požar u jednom skladištu, blizu kolodvora Novi Dvori. Objekt u kojem se gospodari plastikom, uzroke ne znamo. Zahvaljujući vatrogascima iz Zaprešića i okolice tijekom noći smo ugasili požar. Sveden je na otprilike 90 posto i time je smanjena emisija štetnih plinova u atmosferu. Naručili smo studiju kvalitete zraka u gradu.

Tijekom noći i jutra dobili smo podatke da je kvaliteta zraka mjerena na tri lokacije dobra, odlična, time je omogućeno da sve ustanove u gradu rade, sve osnovne škole i da se normalno ljudi mogu kretati. Preliminarna informacija da bi bilo dobro zatvoriti prozore više ne vrijedi", poručio je Labus.

Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zaprešić Željko Barun potvrdio je da je bila riječ o požaru plastičnih masa. U jednom je trenutku na terenu bilo 200 vatrogasaca s 50 vatrogasnih vozila.

"Trenutno je na terenu 40 vatrogasaca s 12 vozila koji raskapaju požar jer je plastične mase jako teško pogasiti. Požar će trajati još neko vrijeme jer iziskuje određenu mehanizaciju koja bi to mogla odraditi. Zahvaljujem svim žurnim službama, Civilnoj zaštiti Zaprešića, Javnoj vatrogasnoj postaji Zagreba, Civilnoj zaštiti Republike Hrvatske i susjednim županijama koje su došle u pomoć. Trebalo je ovu intervenciju u kratkom vremenskom roku pogasiti i privesti kraju", dodao je Barun.

'U pogonu je bilo 1.600 stupnjeva, vatrogasci su odradili lavovski posao'

Vatrogasni zapovjednik je rekao da se još ne zna odakle je krenuo požar i što ga je uzrokovalo, no to bi trebala utvrditi policija kad se potpuno ugasi. Naglasio je da je gorio poprilično velik prostor. "To je osam tisuća metara kvadratnih prostora koji je popunjen plastikom", objasnio je.

Barun je naglasio da je ovo bila zahtjevna intervencija, ali da još uvijek ne može reći da je gotova. "Plastične mase, a i ovaj vjetar, nam malo otežava situaciju. Otežava nam i sam objekt kojem prijeti urušavanje u jednom dijelu pa ne možemo dovoditi ljudske živote u opasnost. Nismo imali ljudskih žrtava. Nitko od vatrogasaca, radnika ni građana nije zatražio liječničku pomoć", potvrdio je vatrogasni zapovjednik.

Istaknuo je da se dio zgrade tvrtke urušio gdje su bila najveća izgaranja i toplina te čestitao kolegama vatrogascima na lavovskom poslu koji su odradili.

"Limeni dio se otopio i dio zgrade se urušio. Na početku je unutra bilo 1.600 stupnjeva, ali to je mjereno s udaljenosti od 50 metara. Dosta su visoke temperature i jako je to zahtjevan posao za vatrogasce. Po ljeti nam nije svejedno stajati na vrućini, a možete zamisliti onda kako je u posebnim odijelima gasiti ovakav požar. Svaka čast kolegama što su u kratkom roku napravili lavovski posao", zaključio je.

Načelnik stožera Civilne zaštite grada Zaprešića Damir Benčević potvrdio je da je i kvaliteta vode za građane prve kategorije. "Naši vodospremi su izmješteni i sustav vodoopskrbe je zatvoren pa za građane nema ograničenja ni problema. Što se tiče zraka, na 50 metara od mjesta požara nema stranih čestica. Izdimljavanje koje se vidi do grada je zapravo vodena para koja sve pokriva. Što bude jači vjetar, bit će manje izdimljavanja", objasnio je.

