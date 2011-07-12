Četvrtak donosi 'paklenih' 40 stupnjeva!

Ovaj tjedan očekuju nas rekordne vrućine. Živa na termometru, kažu meteorolozi, popet će se u četvrtak na čak 40 Celzijevih stupnjeva u hladu pa savjetuju svima koji ne moraju da ne izlaze na sunce.

Ipak, krajem tjedna trebalo bi stići osvježenje, tj. pljuskovi koji će, ističu meteorolozi, ipak malo sniziti temperature.

Sljedećeg tjedna ponovno nas očekuju nesnosne vrućine pa je glavni savjet stručnjaka iz hitne pomoći, koji imaju pune ruke posla zbog ljudi koji loše podnose vrućinu, da svi oni koji ne moraju ne izlaze iz kuće između 10 i 17 sati, da što više borave u klimatiziranim prostorima, piju puno tekućine te izbjegavaju velike temperaturne razlike.

