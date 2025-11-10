Četvero djece pobjeglo iz vrtića u Zagrebu: 'Pukom slučajnošću izbjegnuta je tragedija'

Nesvakidašnja priča dolazi iz zagrebačkog dječjeg vrtića. Kako doznaje RTL Danas, iz jednog vrtića na istoku Zagreba pobjeglo je četvero djece.

Djeca su u papučama otišla prema cesti, ali na svu sreću vrtić se nalazi u slijepoj ulici pa se ništa loše nije dogodilo.

Roditelji ljuti

Navodno su vrata vrtića bila otključana, a roditelji koji su se javili našoj redakciji žale se da sigurnosni protokoli u samom vrtiću ne postoje, a niti se poštuju.

"Mi kao roditelji ne možemo ostavljati malenu djecu predškolske dobi u dječjem vrtiću s 'figom u džepu', odlaziti na posao u nadi da ćemo ih tamo zateći žive i sve na broju po povratku s posla. Samo pukom slučajnošću izbjegnuta je veća tragedija", govori nam majka jednog djeteta.

Iz Grada Zagreba, budući da su osnivači vrtića, potvrdili su nam da je riječ o događaju koji se dogodio u petak, 3. listopada te da je sve završilo bez posljedica za djecu.

Grad Zagreb: 'Odgojitelji izrečeno pisano upozorenje'

"U popodnevnim satima, tijekom pospremanja stvari u garderobu koja se nalazi u predsoblju njihove sobe, četvero djece predškolskog uzrasta neopaženo je otišlo do ulaznih vratiju vrtića. Iako su vrata elektronički zaključana i iznutra se otvaraju sigurnosnim tipkalom postavljenim na povišenoj razini, djeca su ga uspjela dosegnuti te nakratko napustiti prostor vrtića. Čim je primijećeno da se djeca nisu vratila u sobu, djelatnici vrtića reagirali su u skladu s protokolom te su djeca vrlo brzo pronađena u blizini vrtića", stoji u odgovoru Grada Zagreba za RTL Danas.

Dodaju da su roditelji djece odmah obaviješteni o događaju te su s njima iz vrtića održali i sastanak.

O svemu je obaviješten i nadležni Gradski ured.

"Sljedećeg radnog dana sigurnosno tipkalo dodatno je podignuto kako bi se spriječilo ponavljanje slične situacije. Odgojiteljici je izrečeno pisano upozorenje vezano uz radni odnos", kažu iz Grada.

