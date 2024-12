Branka Lozo nakon prvih neslužbenih rezultata: 'Teme koje prezentiramo pogađaju srž naroda'

Branka Lozo iz stranke DOMiNO obratila se prvi puta javnosti nakon što je Državno izborno povjerenstvo objavilo prve neslužbene rezultate predsjedničkih izbora. Birališta su zatvorena već u 19 sati, ali glasovi se još prebrojavaju. Lozo se, prema podacima, pokazala kao sedmi izbor birača na ovim izborima, a dobila je 2,40 posto podrške.

Koristim ovu priliku da čestitam dvojici kandidata koji najvjerojatnije idu u drugi krug. Dopustite da zahvalim svim biračima, kojih je više od 30 tisuća, koji su mi poklonili svoj glas. Zahvaljujem svojoj obitelji bez koje ne bih mogla napraviti nijedan u ovoj kampanji. Zahvaljujem svim volonterima koji su odradili lavovski dio posla, smrzavali se prikupljajući potpise za moju kandidaturu i podržavajući me na svaki način. I na kraju, naravno, mojim stranačkim prijateljima, vodstvu stranke. Svima vama koji ste sa mnom od samog početka, poručila je Lozo.

Napomenula je da je iznimno zadovoljna što su u kratkoj kampanji uspjeli obrazložiti stavove koje ima stranka. "To su moji osobni stavovi, konzervativni stavovi, tradicionalni stavovi i ideje koje želim i nadalje utkati i u svoj politički rad i u rad stranke, dokle god naši birači to budu prepoznavali kao kvalitetne ideje. Mislim da smo tu na jako dobrom tragu zato što su ideje koje mi prezentiramo one koje pogađaju u samu srž našeg naroda", istaknula je Lozo.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Jedna tema joj je najveća strepnja

Dodala je da je ponosna na ideje koje je iznijela tijekom kampanje. "Jedna važna tema je nastojanje da se blaženi Alojzije Stepinac proglasi svetim i to je nešto na čemu ću ustrajati. Druga tema koja je možda čak i najvažnija, kojom mislim da bi se trebali baviti svi političari u zemlji, a to je strah od zamjene stanovništva koji prijeti propašću cijeloj našoj domovini. To je moja najveća strepnja", istaknula je.

Također, kao važno spomenula je "pokretanje hrvatskog duha i kroatiziranje hrvatske".

"Vjerujem da će to nastupiti u punini kada i mladi birači i mladi građani Hrvatske, kada i ženska populacija koja je u politici ipak još uvijek u Hrvatskoj manje nego muških, prepoznaju da se isplati napraviti iskorak da se isplati izložiti i izaći iz zone da kažem svojeg dnevnog boravka, stati pred javnost, stati pred svoj hrvatski narod i izreći svoj svjetonazor izreći svoje ideje. To je misija koju ja nastavljam i dalje uz vašu potporu i vjerujem da Hrvatska ima jednu svijetlu budućnost. To je moja poruka s ovog mjesta danas", poručila je na kraju.

