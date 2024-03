Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon sjednice Vlade dao je izjavu za medije te je komentirao svoju objavu na Facebooku gdje je na slici on sa specijalcima i gdje je napisao poruku: "Svi oni koji kažu da se naša granica ne štiti, nemaju razloga za brigu. Poručujem im da mogu mirno spavati!"

Bila je to reakcija na raniju objavu predsjednika Zorana Milanovića koji je ustvrdio da migranti danas nisu isti kao oni iz 2015., da je sve drukčije i da sada dolaze migranti s računicom koji samo žele socijalnu pomoć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Božinović je rekao: "Vidim da se danas gura narativ o migracijama i od strane predsjednika, nakačile su se i opcije koje koliko god se trudile - ne mogu razumjeti što mi radimo. Zato sam ja odgovorio tako da Hrvatski građani mogu biti mirni i sigurni. Da smo u globalnoj krizi s migracijama sačuvali državu, ekonomiju, turizam sigurnost. Često ponavljamo da je Hrvatska po međunarodnim istraživanjima jedna od najsigurnijih zemalja u Europi i svijetu. Mora se raditi mudro, treba izbjeći kaos, pogotovo populizam koji je po pitanju migracije zahvatio dio Europe. Jamčimo da to neće biti ovdje jer smo korak ispred, ne samo migranata nego i populista."

Nastavio je da je Hrvatska, unatoč svim ozbiljnim rizicima, ispunila sve uvjete za ulazak u Schengen. "Na Vladi smo čuli podatke o stanju gospodarstva, o plaćama u Hrvatskoj. Za razliku od ranijih vlada pogotovo od vlade SDP-a podigli smo plaće i policajcima i hrvatskim vojnicima. To čini Hrvatsku sigurnom zemljom i to je jamac sigurnosti za ubuduće. Kaže nam da treba koristiti EU fondove. Podsjećam da sve što se događalo 2015. i 2016. - dakle migrantska kriza - nisu se ni sjetili da za te potrebe, uključujući dnevnice i terenske dodatke policajaca - nisu iskoristili fondove. A mi smo do sad povukli 54,7 milijuna eura", rekao je ministar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavio je da su EU novci bili na raspolaganju i SDP-ovoj ranijoj vladi.

"Ali ona je trošila novac poreznih obveznika. To nisu radili jer su ukinuli upravu u ministarstvu, nisu imali tim koji bi pratio koje su mogućnosti fondova. Pokušava se gurati narativ koji nije dobar, ali u kontekstu kampanje nama odgovara", dodao je Božinović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novinari su postavili pitanje zašto je s maila MUP-a poslao obavijest o svojoj objavi na Facebooku te znači li to da se MUP uključio u kampanju.

Božinović je rekao: "Zašto mislite da mu je prva stvar bila da ujutro napišite post o migracije? Je l' to predsjednik koji se brine o zakonitosti? Radi se o našem kolektivnom naporu, ne ministra, nego prije svega policijskih službenika koji su 24 sata dnevno angažirani na tim poslovima. Kad pročitate što je objavljeno, slike, sve je to bio u javnom prostoru i sve sam to izgovarao ja i policijskim službenicima. Konkretno slika koju ste svi prenijeli - radi se o Plješivici".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na ponovljeno pitanje je li se MUP uključio u kampanju, odgovorio je: "Mi sigurno ne bismo izlazili s ovakvim postovima danas - vidjeli ste da su se na predsjednika nadovezali neki oporbeni političari - mi ćemo uvijek odgovoriti. Netočna je teza da se policija ili MUP uključio u kampanju. Vodili smo vas na granicu, vodit ćemo vas još da bi stekli dojam što se događa. Da ne bi populisti mogli manipulirati sa emocijama i plasirati lažne teze."

Na pitanje bi libilo bolje da se MUP distancira od te objave i njega samog kao ministra u kampanji jer je možda neobično institucija šalje mail s njegovom objavom odgovorio je: "To je uobičajeno. Prije 10-ak dana smo bili na granici i to smo objavili. Ja sam ministar, imam odgovrnost, policajci na granici sprećavaju nezakonite prelaske. Do danas smo za 17 posto smanjili postupanje na granici nego lani. Iako prema istraživanjima međunarodnih tijela u BiH je ušlo 35 posto više migranata. Da bi postigli takav rezultat, morate imati sjajnu policiju i motiviranu za razliku od razdoblja na koje sam se referirao kad su policajcima smanjivali plaće. Ovo što se pokušava reći jednostavno ne stoji. Kad se dovodi u pitanje što je policijski posao na to ćemo odgovoriti jer smo puno vremena i napora uložili da Hrvatska bude sigurna da bi sad nešto dovodili u pitanje, slali poruke koje nisu na tragu sigurnosti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odgovorio je i na pitanje ima li migranata koji u Hrvatskoj primaju socijalnu pomoć.

"Migrant u Hrvatskoj može na razini mjesec dana dobiti 20 eura. To sigurno nije motiv da ostane u Hrvatskoj", rekao je. Nstavio je ne žele Hrvatsku učiniti atraktivnom za ljude, o kojima u Europskoj komisiji kažem, koji nisu izbjeglice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očekuje li prijepore oko mjesta u stranci: "Mi smo organizirana stranka koja je prije nekoliko mjeseci kazala u kakvom će formatu izaći na parlamentarne izbore. Jedini smo ili prvi izašli s nositeljima svih lista. Sigurno nismo stranka kojoj otpadaju koalicijskih partneri kao natekućoh vrpci. Kako su je preko noći sklepali, tako i otpadaju".

Za partnere HDZ-a i imaju li prevelike apetite rekao je da nema ničeg neuobičajenog. O Karamarku i ide li HDZ više udesno kratak je bio: "Sličim li vam na desničara?"