Božićni sinjski rekord: Idu božićnice, neki će dobiti i 130 eura!

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o podjeli božićnica za 2024. godinu te će one biti veće za sve kategorije građana.

Kako su objavili na stranicama Grada Sinja, podjela započinje 10. prosinca 2024. godine i trajat će do 19. prosinca 2024

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navode da će iznosi božićnica ove godine biti rekordni, pa će nezaposleni primiti 70 €, što je povećanje u odnosu na prošlogodišnjih 60 €.

Umirovljenici će dobiti sljedeće iznose:

S mirovinama do 200 €: 130 € (povećanje sa 60 €, rast od 120%).

S mirovinama od 200 do 270 €: 100 € (povećanje sa 60 €, rast od 66%).

S mirovinama od 270 do 350 €: 70 € (povećanje sa 40 €, rast od 75%).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Roditelji njegovatelji i njegovatelji, nezaposleni hrvatski branitelji kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, dobit će 130 €, što je više od prošlogodišnjih 60 €. Osobe starije od 65 godina bez primanja također će dobiti 130 €, umjesto prošlogodišnjih 60 €.

Objavili su i gdje i kada će se božićnice dijeliti:

Nezaposleni i nezaposleni hrvatski branitelji mogu ih podignuti u zgradi Gradske uprave, na adresi Dragašev prolaz 24, svakog radnog dana od 9:00 do 15:00 sati.

Umirovljenici, roditelji njegovatelji, njegovatelji, korisnici nacionalne naknade i osobe bez primanja starije od 65 godina mogu podignuti božićnice u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Sinj, na adresi Miljenka Buljana 37, također svakog radnog dana od 9:00 do 15:00 sati.

Što treba od dokumentacije?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako su objavili na svojim stranicama, za preuzimanje božićnice građani su dužni predočiti odgovarajuće dokumente, poput osobne iskaznice, odreska mirovine, potvrde o statusu roditelja njegovatelja ili dokaza o nekorištenju mirovinskih primanja.

Grad Sinj je osigurao sredstva za ovu pomoć u sklopu socijalnog programa za 2024. godinu. Gradonačelnik Miro Bulj ističe kako je cilj ovih povećanja pružiti dodatnu potporu sugrađanima i omogućiti im radosnije blagdanske dane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Zadar ima božićna drva kakva još niste vidjeli: 'Kuglice su od posebnog stakla'