NEMA ČEGA NEMA / BMW za 700, Audi za 200 eura. Ima tu i traktora i tegljača. Evo što sve država prodaje

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sprema novu aukciju vozila u državnom vlasništvu. Objavili su javni poziv gdje su naveli sve detalje ponuđenih vozila. Ponude zaprimaju do 30. srpnja do 10 sati, a kako navode, sva vozila prodaju se u zatečenom stanju, po principu "viđeno-kupljeno", što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi. Tako u ponudi ima apsolutno svega, od BMW-a preko Škode i Audija pa do traktora Tomo Vinković. Cijene su raznovrsne, a koliko trebate izdvojiti za neke od njih pogledajte u nastavku