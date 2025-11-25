Majstor BMW-om pretjecao kolonu u Zagrebu: 'Kakav seljak, sramoti normalne vozače'

DOBIO PO DŽEPU /
Pijan u BMW-u napravio kaos na Trešnjevci, pazite u što se sve zabio: Policija ga uhitila
'Ima BMW jer mari za sebe, a ne za druge', piše u komentaru
Facebook stranica Prometne zgode i objavila fotografije nastale u utorak ujutro na kojima se vidi kako je vozač u BMW-u pretekao kolonu vozila Mesničkoj ulici u Zagrebu.
"Ovaj BMW je napravio odličan posao", sarkastično piše u objavi.
Počastili su ga i korisnici Facebooka koji su komentirali objavu.
"On vozi BMW, kakav seljak. Samo sramoti normalne vozače BMW-a", napisao je jedan korisnik Facebooka ispod objave.
"Ima BMW jer mari za sebe, a ne za druge", dodaje drugi.
POGLEDAJTE VIDEO: Napad za napadom, policija pojačava snage: Je li sigurnost u Hrvatskoj narušena