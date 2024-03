Treći je dan otkako je nestala dvogodišnja djevojčica Danka Ilić kojoj se svaki trag gubi u utorak oko 13:45 sati. Prema riječima njezine majke, djevojčica je nestala kada se majka nakratko posvetila drugom djetetu. U trenutku nestanka na sebi imala ljubičaste hlače i maslinastozelenu jaknu.

Jake snage policije, istražitelja i spasioca pročešljale su širok krug oko kuće. Termovizijskim kamerama snimali su teren i iz zraka, teren se pretraživao i uz pomoć helikoptera i dronova. Danas su istražitelji počeli kopati po dvorištu oko vikendice. Stigao je i bager, srbijanski mediji navode da se otvaraju i šahtovi.

Roditelji su navodno ponovno na ispitivanju, no majka nestale djevojčice navodno je trudna pa ne može na poligrafsko ispitivanje.

O misterioznom slučaju nestale djevojčice Danke razgovarali smo s umirovljenim kriminalistom i nekadašnjim šefom ekipe za očevid Brankom Lazarevićem koji ima bogato iskustvo traganja za nestalim osobama.

"Kad je u pitanju ovako malo dijete i ovakav slučaj, mjere se poduzimaju odmah, unutar nekoliko minuta od prijave nestanka osobe. Osobno bih odmah preko radioveze obavijestio sve policijske patrole o nestanku, dao bih opis djeteta, detalje što se dogodilo. Obavijest bi preko radioveze čuli svi policajci. Zapovjedio bih da odmah pregledavaju sva osobna vozila, da ih zaustavljaju i pregledavaju ima li možda u njima dijete. Ako bi netko vozio dijete, prvo bih utvrdio tko vozi automobil i ima li svoje dijete te bih kasnije isfiltrirao je li dijete njegovo ili ne", rekao nam je Lazarević.

Nastavlja da informaciju da je neko dijete nestalo može odaslati drugima svaki policajac, da se zato može reagirati odmah unutar svega nekoliko minuta. "Istu informaciju proslijedio bih svim policijskim postajama te bih obavijestio i granične prijelaze. Provjerio bih i roditelje, detalje čime se bave. Mora se uvijek ići jako široko pa i na pretpostavku da je roditelj umiješan u nestanak djeteta", govori umirovljeni kriminalist.

Pročešljati svaki pedalj oko mjesta nestanka

Nastavlja da bi organizirao i vrlo detaljni pregled terena. "Doslovno bih pozvao pitomce iz četvrtih razreda srednje policijske škole da se uhvate za ruke i prošao bih kroz šumu. Dao bih da terenom prođu policajci koji su međusobno udaljeni na metar kako im ne bi ništa promaknulo i da to naprave dva puta. Angažirao bih i ronioce da provjere jezero, vidio sam u medijima da ima jezero u blizini mjesta nestanka djevojčice. To se sve može napraviti unutar dva do tri sata od nestanka djeteta", kaže naš sugovornik.

Dodaje da bi razgovarao i sa susjedima, svjedocima, širim spektrom ljudi jer svaka informacija može zlata vrijediti.

Više puta rekao je da ne može komentirati slučaj nestale Danke jer ne zna detalje, osim onoga što vidi u medijima, ali je naveo da nije loše što se aktivirao sustav za nestanak djece te se vijest o nestanku Danke pojavila u medijima koji su prekinuli svoj program, kao i na displejima aerodroma i autocesta.

S obzirom na svoje bogato iskustvo rada na slučajevima nestalih, kaže da se s protokom vremena, nažalost, smanjuje mogućnost pronalaska nestale osobe.

"Nestanak osobe izuzetno je ozbiljna stvar, bio sam član međunarodnog tima za istraživanje nestalih osoba i samoubojstava te sam jednom naišao na informaciju da 17 posto nestalih osoba u SAD-u završe smrću - bilo da se radi o samoubojstvu, da te osobe netko ubije ili da osoba premine na druge načine. To je opasna brojka i vjerojatno je slično i kod nas", kaže Lazarević koji je 20-ak godina bio šef Odsjeka za uviđaje i krvne delikte.

