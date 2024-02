Nakon završetka sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a tijekom poslijepodneva, novinarka RTL-a Danas Katarina Brečić uživo je izvijestila o osnovnim porukama koje je poslao premijer Andrej Plenković.

"Organizacija svečanog dočeka vaterpolista itekako se pretvorila u novi politički sukob. Premijer je o tome (zašto ga nije bilo na središnjem zagrebačkom trgu) rekao: 'Pitajte gradonačelnika'. Dodao je da Valada sigurno nije kriva za tu situaciju. Uvjeren je da bi mediji napadali i da bi sve gorjelo da se to dogodilo HDZ-ovom gradonačelnika, a da će ovako ova tema nestati kroz nekoliko sati. Ranije je o ovome govorila i ministrica turizma Nikolina Brnjac - poručuju da su još u četvrtak zatražili od Grada Zagreba da se organizira doček, ali odgovora nije bilo."

Katarina Brečić je nastavila da bi Sabor u srijedu trebao raspravljati o SDP-ovu prijedlogu o raspuštanju parlamenta, a to je i preduvjet za raspisivanje izbora.

"Premijer je odgovarajući vraćao temu na subotnji prosvjed. I njemu je posebno jasno da je rasprava u srijedu o raspuštanju Sabora nastavak subotnjeg prosvjeda i akcije oporbe. Rekao je da smo u subotu gledali 11 stranku radikalne ljevice koje su podržali oni koji su se ugledali na predsjednika Republike Zorana Milanovića, da su to ljudi koji se protive Zakonu o hrvatskom jeziku te da je Peđa Grbin nazvao zakon kretenskim. Ali isto tako premijer poručuje da prosvjed u subotu, ali niti rasprava u srijedu o porbenoj inicijativi za raspuštanjem Sabora, njima neće napraviti političku štetu. Naravno da smo pitali i premijera kada će u konačnici doći do raspuštanja Sabora jer se već mjesecima spekulira o tome. Premijer uvijek ponavlja da će to biti u ustavnim rokovima."

Plenković je nakon predsjedništava HDZ-a o tome rekao: "Ne znam čemu se čudimo imamo. Imamo zakonski rok. Što bi mi trebali plesati kako oporba hoće? Ne razumijem, to ne radi niti jedna vlast. Uvijek je termin izbora politički politički odabir parlamentarne većine i kada mi procijenimo da je taj trenutak oportuno, tada ćemo kazati."

