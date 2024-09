Aurora Weiss u utrci za Pantovčak: 'Kobila se utrkuje s kornjačama, a ja nisam kornjača'

Nakon kandidature Marije Selak Raspudić, Ivane Kekin i Dragana Primorca na predstojećim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, svoj ulazak u utrku za Pantovčak najavila je i novinarka Aurora Weiss koja radi i kao savjetnica u kabinetu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Konferenciju za medije na kojoj je predstavila svoju viziju budućnosti Hrvatske održala je u prostorijama Hrvatskog novinarskog društva. Odmah je na početku predstavljanja rekla kako je emotivna oko toga što se u HND-u nalazi s druge strane jer je prije 20 godina tu počela, ali je 2014. napustila zemlju zbog političkih pritisaka.

"A sada se vraćam kako bi Hrvatskoj vratila sve ono što je ona meni nekad dala", kazala je. Smatra da trenutno vodstvo Hrvatske nije spremno za globalne izazove i to je razlog njezina kandidature. "Imamo probleme s energentima, sigurnosne probleme. Sve se promijenilo nakon Covid krize,a tu su problemi zbog novih ratova. Hrvatska treba lidera koji je spreman hladne glave razgovarati s liderima u susjedstvu i nosit se s globalnim problemima", kazala je.

'Nemamo predsjednika nego opozicijskog premijera'

"Istaknula bih problematiku zapadnog Balkana koja je goruća točka. Trenutna uzavrela situacija između Crne Gore i Hrvatske nikako nije opravdana. Smatram da se moramo pomiriti sa prošlošću. Kako smo se pomirili sa Srebrenicom na isti način se trebamo pomiriti i s Rezolucijom o Jasenovcu", smatra Weiss te ističe da ima bogato iskustvo.

Kako je kao UN-ova reporterka izvještavala i istraživala trgovinu djece, radila analize iz antiterorizma i završila tečaj koji se bavi utjecajem islamizma na neislamističko društvo.

"To je posebno bitno u ovo vrijeme ilegalnih migracija. Ono što je potrebno je zaštititi europske granice jer europskim granicama štitimo i europske vrijednosti", kazala je.

Kandidirala se jer smatra da trenutni političari u RH nisu dorasli svojoj funkciji.

"Mi nemamo predsjednika nego opozicijskog premijera. To je nedopustivo. Ulogu predsjednika treba jačati pogotovo u vrijeme ovih globalnih izazova. Treba mu dati više ovlasti a to uključuje Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo obrane i sigurnosno obavještajnu službu", kazala je te dodala kako je profesionalac i stručnjak za vanjsku politiku i da će to Hrvati prepoznati.

Kaže da je živjela i radila u raznim zemljama - Austriji, Belgiji, SAD-u, Izraelu i da govori nekoliko stranih jezika te da je završila mnoge sigurnosne škole.

Komentirajući druge predsjedničke kandidate rekla je:

"Kobila se utrkuje s kornjačama, a ja nisam kornjača. To je moj odgovor po pitanju drugih kandidata"

Stabilnost regije je najvažnija

Vezano za svoj angažman kod Milorada Dodika kazala je:

"Ja zaista tamo radim s odličnim timom, surađujem sa svima, Bošnjacima, Srbima, Hrvatima. Nažalost, te nacije se međusobno sabotiraju i samim time sabotiraju svoju državu, čitavu regiju i svoje buduće generacije koje odlaze u inozemstvo. Hrvati trebaju imati svog predstavnika u BiH. Uloga Hrvata je vrlo oslabjela. A Hrvati i Srbi su starosjedioci tog područja, a Bošnjake bi podsjetila da su nacija koja se formirala 90-ih, a da su do tad bili Muslimani- Srbi ili Muslimani Hrvati. Znači, to je sve jedan narod Bosne i Hercegovine.", kazala je te dala jedan primjer što je napravila za Hrvatsku

"Kada su Austrijanci blokirali tri zemlje za ulazak u Schengen zonu, a jedna je zemlja bila Hrvatska. tko je otvorio i ublažio Austriju da budu jedini koji su pustili Hrvatsku da uđe? To je ta ista osoba koja radi za Milorada Dodika. Ja sam profesionalac, ja tu ne vidim nikakav problem. ja sam stručnjak za vanjsku politiku i sigurnost. Dobila priliku raditi u jednoj izazovnoj zemlji kao što je BiH. Ja tamo radim sa svima. Radim i s Nikšićem i Čovićem, a Čovića uzimam kao legitimnog predstavnika Hrvata u BiH, a ne onog drugog kojeg neću imenovati jer se ne isplati. Sa svima njima jednako radim za budućnost njihove zemlje. Isto bi radila i da me zove Trump, s istom predanošću prema ciljevima koje ima za svoju zemlju. Stabilnost regije najvažnija je, hoću li raditi iz Dodikovog ureda ili iz ureda na Pantovčaku svejedno je", naglasila je Weiss.