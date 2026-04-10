Ugledni svjetski medij piše o problemu u Hrvatskoj: 'Situacija postaje gotovo bezizlazna'

Rast cijena goriva potaknut ratom u Iranu uzima svoj danak hrvatskoj ribarskoj industriji te dodatno pogoršava niz postojećih problema poput ograničenih zaliha, ograničenja ribolova i široko rasprostranjenog uvoza smrznutih morskih plodova, objavio je u petak Associated Press (AP).

Ribari, ključni dobavljači svježe ribe tijekom ljetne turističke sezone, upozoravaju da bi situacija mogla postati neizdrživa ako prekid vatre u Iranu ne potraje i cijene goriva opet naglo porastu.

"Ovo se pretvara u gotovo bezizlaznu situaciju", za AP govori Marijan Jakopović (55), ribar iz malog sela Lanišće na Istri.

Porast od oko 70 posto

AP u tekstu piše da su cijene plavog dizela, goriva koje koriste isključivo poljoprivrednici i ribari, u Hrvatskoj porasle oko 70 posto u mjesec dana. Ističu da je litra 8. ožujka koštala 0,80 eura, dok 7. travnja stoji 1,36 eura. Podsjećaju i da je hrvatska vlada privremeno ograničila rast cijena, no naglašavaju da to nije u potpunosti ublažilo udar.

"Hrvatska, članica Europske unije od 2013. godine, euro je uvela 2023. godine, a ta tranzicija poklopila se s rastom cijena u mnogim sektorima. Prije toga, ekonomske posljedice rata u Ukrajini već su podigle cijene energije i hrane", navodi AP i dodaje da Hrvatska trenutačno ima najvišu inflaciju u EU, od 4,8 posto.

Jakopović navodi da su akumulirani troškovi neke ribare natjerali da troše i do 70 posto svojih prihoda na gorivo, ovisno o vrsti broda koji koriste. Tome treba pridodati i dodatne troškove posade, održavanja i opreme, kaže ribar.

Mijenjat će se fokus?

Problem nije nov, piše AP i objašnjava da komercijalni ribolov u Hrvatskoj godinama nailazi na poteškoće, unatoč eksploziji turizma. Napominju i da bi cijena ribe na hrvatskim tržnicama i u restoranima mogla porasti.

Almira Raimović, prodavačica na tržnici u Puli, predviđa da bi maloprodajna i veleprodajna cijena mogla porasti ako ribari podignu cijenu ulova kako bi pokrili troškove goriva. Raimović, koja je ranije i sama bila ribarica, a sada se prebacila na isplativiji posao te vodi turiste na izlete brodom koji je nekad služio za ribolov, ističe da će ljudi u mediteranskim zemljama uvijek kupovati ribu, ali da bi se njihove navike mogle promijeniti.

"Fokus će se vjerojatno prebaciti na jeftiniju ribu - sardine i inćune, koji su i dalje pristupačniji od ostalih. Rast cijena goriva utjecat će na sve i povećati troškove života i hrane u svim sektorima, ne samo u ribarstvu", tvrdi Raimović.

'Ne znamo koliko dugo ćemo moći raditi'

Ribari su i ranije upozoravali na smanjenje ribljeg fonda, sezonske zabrane ribolova za određene vrste, ograničenja ulova te zaštićena morska područja koja su uvedena kako bi se očuvale ugrožene vrste. U članku se napominje da je Hrvatska, kao EU-članica, usvojila stroga pravila Unije o održivom ribolovu. Sve to znači da ribari sada moraju ploviti dalje od obale i više vremena provoditi na moru, što povećava potrošnju goriva.

"Taj začarani krug mogao bi mnoge izbaciti iz posla jer svaki izlazak na more nosi preveliku neizvjesnost. Ne znamo koliko dugo ćemo još moći raditi", kazao je ribar Jakopović.

