Andrija Jarak otkrio ekskluzivu o pljački stoljeća koju gledajte odmah na Voyo!

Nova epizoda regionalnog true crime serijala 'Dosje Jarak', koju gledajte odmah na platformi Voyo, donosi jednu od najfascinantnijih kriminalističkih priča s ovih prostora – Pljačku stoljeća, slučaj koji je godinama intrigirao javnost zbog svoje filmske izvedbe, misterioznih aktera i velike štete - nestanak nacionalnog blaga. Epizoda razotkriva detalje jedne od najdrskijih i najinteligentnije izvedenih pljački, rekonstrukciju događaja, ali i posljedice koje su obilježile sve uključene.

Tko je Aleksandar Milles?

U središtu priče nalazi se Aleksandar Milles, karizmatičan, proračunat i nevjerojatno snalažljiv pljačkaš iz vrlo ugledne obitelji. Milles je godinama uspijevao ostati korak ispred svih. Kada je počeo pljačkati, imao je nepunih 18 godina. Sudski vještaci su ga okarakterizirali genijem. Ali je imao i poremećaje ličnosti. Millesov način razmišljanja i motivi analiziraju se u epizodi kroz autentične snimke sa suđenja, dokumente, svjedočanstva i stručne komentare.

Foto: Voyo

Njegova priča nije samo kriminalistička – ona je i psihološka, jer otkriva čovjeka koji je uspješno godinama nadmudrivao sustav. Pritom je sve oko njega obavijeno velom misterioznosti. Sam je tvrdio da je član pojedinih organizacija, spaljivao je svete knjige, prijetio uništenjem Crkve, osim što je vrijedne rukopise krao i prodavao, knjige je i oskvrnjivao, rezao iz njih skalpelom karte. Enigma je i kako je znao gdje koju pronaći, i što uopće traži, tko su mi bili kupci i gdje je novac koji je zaradio.

Andrija Jarak: “Dat ću vam ekskluzivu…”

Koautor i voditelj serijala, Andrija Jarak, u gostovanju u RTL-u Danas donosi ekskluzivnu informaciju povezanu sa slučajem.

“Nema otetih, silovanih, ubijenih, ali ima nešto. Dat ću vam ekskluzivu u RTL-u Danas – uskoro se očekuje da bi se jedna pošiljka knjiga mogla vratiti u Hrvatsku iz Italije. Bit ćemo sa zadovoljstvom tamo kad se to dogodi i sretni smo ako se to dogodi”, otkrio je Jarak.

Foto: Rtl Danas/screenshot

Pljačka stoljeća je doista filmskih razmjera, riječ je o milijunskoj šteti, no, zapravo o neprocjenjivom i nepovratnom nacionalnom blagu. Tko je stajao iza Millesa? Tko je napravio propust? Kako je 18-godišnjak izveo najveću kultrunu pljačku svih vremena Hrvatske? Najintrigantniji slučaj true crime serijala 'Dosje Jarak' pogledajte odmah, samo na platformi Voyo!