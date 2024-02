Prošla je točno godina dana otkad nema trenera svih tenera Miroslava Ćire Blaževića. Preminuo je dan prije svog 88. rođendana nakon duge borbe s rakom. RTL-ov reporter Andrija Jarak napravio je intervju s njim pred sam Ćirin kraj. Jarak se prisjetio toga na Instagramu.

"ĆIRO. Prije godinu dana otišao je Tata: ponosan sam što je svoj zadnji televizijski intervju dao meni i RTL-u. Ovo mi je deset najdražih i najtežih sekundi u karijeri… Hvala ti što si mi obogatio život. Počivaj u miru", napisao je u opisu videa koji je objavio na Instagramu. Snimljeni s leđa, zagrljeni, hodaju u tišini po Dinamovom stadionu.

"Slušaj me, sine" razgovor je snimljen na Maksimirskom stadionu, mjestu za kojega i sam Ćiro uvijek govorio kako je mjesto njegova najvećeg uspjeha.

"Rado bih da mogu slagati da sam dobro, ali nisam. Moja dijagnoza je vrlo zabrinjavajuća, uistinu se borim da još malo poživim, no međutim, prognoze su podijeljene. Kako narod kaže, u nadi je spas, a ja se nadam", rekao je tada Ćiro na početku intervjua s Andrijom Jarkom.

Službeno, bio je to intervju, ali je bio topao razgovor dvaju prijatelja, budući da su Ćiro i Andrija to i bili, što se i osjeti u tonu razgovora. Sam razgovor je proširen s dijelovima snimljenim u Travniku, Splitu i Prištini, gdje ljudi svjedoče tome da je Ćiro bio čovjek koji je na mnoge ostavio neizbrisiv trag. Ćiro se Jarku otvorio i rekao mu neke dosad nepoznate detalje o svom djetinjstvu, trnovitom putu, danima u zatvoru, o najvećim uspjesima, ali i najvećim neuspjesima u životu.

"Je li te strah?", pitao je Jarak prijatelja, misleći na mogući tragičan ishod, koji se nažalost i dogodio.

"Strah? Jedva čekam da ovo bude gotovo i da zapalim jer on me pita je li me strah. Sine moj, nemoj da rasplačem ovu divnu mladost. Pomirio sam se, moja situacija je gotovo beznadna, ali ja ću se boriti za ljubav. Vidim po primjedbama liječnika, gotov sam. Ne mogu se spasiti, ali spasit ću se", rekao je Ćiro, trener svih trenera.

