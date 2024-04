Sjednica Vlade održava se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Na početku sjednice premijer Andrej Plenković se obratio uvodnim govorom.

"Agencija Fitch, jedna od tri najveće svjetske agencije, potvrdila je do sada naš najviši investicijski kreditni rejting i ujedno potvrdila daljnje izglede za povećanje. To je potvrda kvalitetnog i kriznog upravljanja. Mi ćemo u ponedjeljak zaprimiti uplatu četvrte rate Nacionalnog plana od 162 milijuna eura, a nakon ispunjenja kriterija ćemo uputitiu ponedjeljak zahtjev za uplaćivanje sljedeće rate od 822 milijuna eura. Do sada smo ispunili na vrijeme 157 kriterija. Među zemljama smo koje najbrže provode reforme i najviše dobivamo sredstva", kazao je Plenković.

"Oko obnove imali smo niz aktivnosti, obišli smo na Gornjem gradu nekoliko lokacija. Investicije vrijedne 80 milijuna eura. Za mjesec dana će biti u potpunosti i gotov HZJZ", kazao je.

Pohvale MUP-u i HNS-u oko kampanje za navijače, kazao je. Nabrojao je Plenković redom sve aktivnosti koje su bile proteklih dana.

"Bili smo i na 6. Prstenovom poslovnom forumu na temu 'Migracije - tržište rada - administracija': Forum Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine - Prsten koji je bio posvećen izazovima tržišta rada u razdoblju pred nama i drugim važnim temama, dodao je.

