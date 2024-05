Predsjednik Vlade Andrej Plenković u subotu je novinarima u Poreču potvrdio da od ponedjeljka nastavlja razgovore s ministrima, novim kandidatima za ministre, te s koalicijskim partnerima, o sastavljanju nove Vlade ne želeći govoriti o imenima novih ministara.

"Što se mene tiče sastav Vlade bit će obznanjen kada se sve dogovorimo. Sve ove spekulacije koje se mogu čuti zadnjih dana vama mogu biti interesantne, ali su najčešće nekorisne jer se s ljudima lopta. Stoga dopustite meni kao mandataru, a to činim treći put zaredom, da razgovaram. Najbolje je da imamo što manje spekulacija, pa onda ima više zadovoljnih i puno manje nezadovoljnih", rekao je Plenković..

Nije tako htio odgovoriti na pitanje hoće li doći do, kako se u medijima nagađa, promjene u ministarstvu vanjskih poslova. "Ništa vam neću u ovom trenutku reći, jer nema potrebe. O sastavu Vlade razgovarat ćemo kada bude gotov. Jučer smo bili po mandat, dobili smo ga, jer smo to dokazali s odgovarajućim brojem potpisa koji je veći od 76. To je u ovom trenutku najvažnije", poručio je premijer koji je u subotu sa suradnicima posjetio 30. međunarodnu izložbu vina i vinarske opreme Vinistra u porečkoj dvorani Žatika.

Na pitanje zašto je Hrvatska jučer na Općoj skupštini UN-a bila suzdržana na glasanju o palestinskom zahtjevu za punopravnim članstvom u Ujedinjenim narodima istaknuo kako je to "na tragu naše politike".

"Mislim da je jedanaest članica Europske unije bilo suzdržano. To je ono što cijelo vrijeme tvrdimo - želimo mir, želimo suradnju, govorimo uvijek o konceptu dvije države, ali ne na ovakav način i zato je naša pozicija bila takva", dodao je.

Vinistra je dokaz zašto je Istra naša najjača turistička županija

Govoreći o Vinistri ustvrdio je kako je ona svake godine sve bogatija ponudom, sa sve kvalitetnijim vinima, odličnim vinarima te je podsjetio da je upravo početkom tjedna, s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković. primio četiri regionalne organizacije vinara - Vinistru, Vina Dalmacije, Graševinu croaticu te Bregovitu Hrvatsku, odnosno sva četiri podneblja gdje, kako je rekao, "vinari obrađuju vinovu lozu i kreiraju sjajna vina i sjajne autohtone sorte".

"Ova manifestacija je također sjajan dokaz zašto je Istra naša najjača turistička županija i najprivlačnija regija i zašto je gospodarstvo i kvaliteta života na ovom području na najvišoj razini", zaključio je premijer Plenković.

