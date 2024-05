Sada slijedi najvažniji dio za zemlju - biranje ljudi koji će voditi ministarstva. Premijer Andrej Plenković otkrio je kojih troje će sigurno i dalje biti s njim. O drugima se glasno spekulira. "Razgovaram sa svima, s onima koji su dosad bili u Vladi i koji bi bili. Mandatar je taj koji bira. Nešto kao što izbornik u nogometu bira tim. Ili košarci, čemu god", poručio je premijer.

Neslužbene informacije govore da je izbornik neke odluke već donio. Pa bi tako Tomo Medved trebao ostati ministar branitelja, Oleg Butković prometa, a Ivan Anušić obrane. "Ja sam zadatak za hrvatsku državu spreman odraditi. Pa i to, a isto tako, to ne moram biti. To nije odluka na meni, to je na premijeru", kazao je Anušić.

Iako se spominjala mirovina, premijer je odlučio da će Davor Božinović ostati u MUP-u, a Branko Bačić u graditeljstvu. Baš kao i Gordan Grlić Radman u vanjskim poslovima, a Marko Primorac u financijama. Radman tvrdi da o tome još nisu razgovarali: "Predsjednik Vlade slaže Vladu, postavlja članove Vlade, tako da će o tome odlučiti."

Predsjednik Vlade mogao bi odlučiti i da će bez promjene biti i u Ministarstvu rada, koje vodi Marin Piletić. Vili Beroš trebao bi ostati u zdravstvu, a Šime Erlić u regionalnom razvoju. "Meni je važno da se moj rad prepozna, da ja to zaslužim. I onda je na predsjedniku Vlade, koji je kapetan Vlade, recimo to tako, da odluči tko treba biti član Vlade", rekao je Erlić.

Kapetan je za troje već odlučio. "Sve što pišete, ništa ne vrijedi. Osim što ću zadržati u Vladi Mariju Vučković i Damira Habijana. S nikim drugim nisam razgovarao. Sve ćemo u paketu. Nina ostaje, zato što je sjajna. Sto posto će ostati. Ona je sa mnom od prvog dana", kazao je Plenković. Nina Obuljen Koržinek, za razliku od dvoje kolega, neće mijenjati resor. Ostaje na čelu kulture. Kako je gospodarstvo pripalo DP-u, Habijan bi trebao preuzeti pravosuđe kojeg se odrekao Ivan Malenica. Marija Vučković ostaje bez poljoprivrede, koja također ide Domovinskom pokretu. Ona bi trebala voditi novo ministarstvo - održivog razvoja i zaštite okoliša.

Bez čelnih ljudi ostaju Ministarstvo obrazovanja jer bi Radovan Fuchs trebao u mirovinu, a Nikolina Brnjac bi mogla s čela turizma u Europski parlament. "Bilo EU parlament ili nešto drugo, ali mislim da su ispred mene novi izazovi. Sve što smo dosad radili smo i ostvarili i jako sam ponosna na cijeli resor", poručila je Brnjac.

Ponosni na svoje žele biti i Domovinci. Neslužbeno se doznaje da će demografiju voditi Mario Radić, a poljoprivredu Josip Dabro. Ministra gospodarstva još traže. "Ja sigurno neću biti, barem ne u ovoj prvoj fazi. Kao što ste čuli glavnog tajnika jučer i prekjučer, ostajem ovdje u Vukovaru", kazao je predsjednik stranke Ivan Penava.

I dobar dio dosadašnje Vlade ostaje u svojim ulogama. Novih i starih ministara trebalo bi biti ukupno 18.