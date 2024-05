Premijer Andrej Plenković dobio je od predsjednika Zorana Milanovića mandat za sastavljanje svoje treće Vlade. Na Plenkoviću je sada zadatak da kompletira svoju Vladu i odluči o ministarskim imenima.

Premijer u petak u Splitu završava mini-turneju jugom Hrvatske. Podršku HDZ -ovoj listi za europske izbore došla je dati predsjednica Komisije Ursula von der Leyen. Uživo iz Splita javila se RTL-ova reporterka Ana Mlinarić i otkrila ima li novih informacija o kadrovskim izmjenama u Vladi.

"Neki ministri s kojima sam razgovarala potvrđuju premijerove riječi da s njima još nije razgovarao ostaju li na svojim pozicijama ili ne. Neka rješenja je premijer ipak danas otkrio, ali očito nije do kraja posložio cijelu slagalicu. Ono što je čini se izgledno je da ministar Malenica više neće biti na čelu Ministarstva pravosuđa. Čuli smo danas da u Vladi ostaju ministar Habijan i ministrica Vučković. Spominje se da bi on trebao preuzeti resor pravosuđa, dok bi ministrica Vučković iz Poljoprivrede trebala preuzeti novo ministarstvo, Ministarstvo zaštite okoliša. Spominjalo se da bi tri ministra mogli ići u mirovinu - Božinović, Bačić i Fuchs. Za sada, neslužbeno je ta informacija potvrđena samo za ministra Fuchsa. To je nešto o čemu će Andrej Plenković sa svojim suradnicima sigurno razgovarati u idućim danima", objasnila je Ana Mlinarić.

"Ni kod koalicijskog partnera, ministarska križaljka još uvijek nije gotova. Poljoprivredu bi najvjerojatnije trebao voditi Josip Dabro. Kako neslužbeno doznajem, sutra u Slavoniji tragat će za ministrom gospodarstva, dok bi gospodin Radić trebao preuzeti Ministarstvo demografije i useljeništva. Još je zapravo dosta posla pred HDZ-om i DP-om. Moraju usvojiti program Vlade i kako sam danas razgovarala i s jednom i s drugom stranom, još uvijek ne mogu pouzdano reći je li moguće da odmah nakon konstituiranja Sabora se ide na potvrđivanje ministara. Upravo jer treba usuglasiti program. Jedan član Vlade kaže mi da je to tehnički moguće, ali nije siguran da je politički. Ne treba isključiti da će i tu biti možda pokoja zavrzlama", kazala je RTL-ova reporterka.

Mlinarić je također pojasnila kolike su šanse da von der Leyen bude reizabrana na dužnost. "Upravo u ovim trenutcima traje bilateralni sastanak Andreja Plenkovića s Ursulom von der Leyen. Ona je spitzenkandidat Europske pučke stranke. Počela su već i sučeljavanja spitzenkandidata. Stranka, odnosno politička grupacija iza nje stoji, no treba na umu imati da će na kraju to biti odluka Europskog vijeća, odnosno šefova država članica. Nitko u ovome trenutku ne isključuje da će ponoviti 2019. kada se odbacio model spitzenkandidata. Iako je Manfred Weber bio spitzenkandidat, nije postao šef Europske komisije. Onda se nakon doslovno dva dana pregovaranja praktički iz šešira izvukla Ursula von der Leyen. Europski mediji naveliko spekuliraju tko bi to mogao biti ako ne bude von der Leyen. Između ostaloga spominjalo se i ime Andreja Plenkovića. Nije dobro krenula u kampanju, njeni PR stručnjaci je žele rebrendirati, prikazati kao majku sedmero djece i baku. Proteklih nekoliko tjedana nanizalo se afera za Ursulu von der Leyen. Na koncu će sve reći birači na izborima početkom lipnja".

