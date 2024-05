Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak je sudjelovao na obilježavanju Dana grada Zagreba. U 11 sati bio je u Starogradskoj vijećnici na svečanosti uručenja javnih priznanja Grada Zagreba. Nakon toga dao je izjavu za medije. Premijer je najprije Zagrepčanima čestitao Dan Grada Zagreba pa se osvrnuo na stanje s obnovom grada.

Na pitanje je li pitao predsjednika Zorana Milanovića što je radio jučer, Plenković je odgovorio: "Nisam, pitajte ga vi, mi smo obilježavali Dan državnosti." "Imate prosječnu i medijalnu plaću. Mislim da bi bilo sjajno da se vratimo u vrijeme kad je on bio premijer pa biste vidjeli da su ljudi koji su bili ispod medijalne plaće primali manje od minimalca", dodao je Plenković.

"Natječaj HERA-e je kompetitivan. Važno je da građani Zagreba imaju zajamčenu opskrbu plinom. Najvažnije je da cijena tog plina bude što jeftinija. Međimurje plin ima svoje vlasnike, suvlasnike. To s nama nema nikakve veze. Koliko shvaćam, i župan i gradonačelnica su dio sustava koji nije nužno vladajući. To su poslovne odluke. To nema veze s tajnim planom" ", rekao je premijer.

"Želio sam danas doći. Jučer sam razgovarao s gradonačelnikom. Ovo je moj grad. Dolazim radi Zagreba. Nemam vremena pod krinkom voziti bicikl. Jedva ulovim djecu, zbilja nemam kad. Nemam vremena ništa činiti pod krinkom", rekao je Plenković.

