Nakon aktualca u Saboru na kojem je iskrilo na sve strane, premijer Andrej Plenković najavio je obraćanje. Rekao je kako nikad nije dobio manje pitanja.

"Počela je još jedna sjednica Sabora. Osjete se dojmovi. Odradili smo na korektan način. Odradili smo to na malo čvršći način. Tako smo i rekli, tko bude pitao neprimjerno, dobit će takav odgovor. Poslali smo poruku onoga što želimo raditi u mandatu ", rekao je premijer. Iskoristit će vrijeme do ljetne pauze da uštimaju orkestar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje o Bartulici, rekao je kako je skeč bio promašen.

"Nema dileme i ne čudi me da su čelnici DP-a čvrsto reagirali".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rekao je kako DP traži ispriku i on to razumije te da HDZ-ovcima to ne bi palo na pamet.

“On je sad miran pet godina i ne gleda to sa stranačkog aspekta. Ne bih ni ja bio miran da je to netko napravio. Ne možete se praviti da se to nije dogodilo”, kaže. Ne zna detalje, ali “sve skupa nije dobro”, kaže Plenković. Dodaje i da to nema veze s koalicijom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rekao je da ne zna detalje s kim se druži Bartulica. HDZ je na EU izbore išao samostalno.

"Ne možemo baš sve zalijepiti HDZ-u". rekao je premijer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govoreći o pitanjima oporbe kaže da je to “mahom prepisivanje ideja, teza, stavova nekih drugih ljudi”, kaže Plenković. Osvrnuo se i na autobus koji mu je Miro Bulj uručio u Saboru. “Da nije ovako razbijen, možda bih ga mogao dati mom Ivanu da se poigra, ovako, mislim da bi se porezao", rekao je.

Plenković je odgovorao i na pitanja o Petrokemiji. "To je velika kompanija, nisu došli iz nekog podruma, investirali su. Imali smo užasne probleme sve ove godine. Ako je ideja bila da dođe netko tko će njome upravljati na dobar način, onda je to ok. Ako je udjel ovakav ili onakav… Mislim da će se to sve riješiti s njima, da su razgovori bili dobri. Bitno je da radi, bilo je situacija kad Petrokemija nije radila", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje kako su se novi ministri snašli na Aktualcu, Plenković kaže kako misli da su se dobro snašli.

Hrvatski sabor, nakon dvotjedne stanke zbog izbora za Europski parlament, danas je nastavio rad aktualnim prijepodnevom na kojem su članovima Vlade zastupnici postavljali pitanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gordan Jandroković čestitao je na početku svim kolegama i kolegicama koji su dobro prošli na EU izborima. U ime Sabora iskazao je sućut muškarcu koji je jučer podlegao ozljedama nakon samozapaljenja na Markovu trgu.

Uskoro više...