Vlada Republike Hrvatske u četvrtak u 12 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održala je sjednicu. Donijeta je odluka o koordinaciji aktivnosti vezanih uz izgradnju četiriju centara za gospodarenjem otpadom, a usvojen je i plan protuminskog djelovanja za ovu godinu. Premijer Andrej Plenković potom je posjetio Hrvatski povijesni muzej. Nakon posjeta dao je izjavu za medije.

"Danas sam zajedno s ministricom kulture i gospodinom Brankom Bačićem obišao niz gradilišta u proces obnovu gornjega grada. Danas smo vidjeli obnovu Državnog arhiva Grada Zagreba, projekt vrijedan 14 milijuna eura, Povijesni muzej iza zgrade Vlade vrijedan 20 milijuna eura. I zgradu DHMZ-a, obnovu vrijednu 30 milijuna", kazao je Plenković. "Većina projekata bit će dovršena do kraja 2026. godine. Ovo je velika povijesna obnova glavnoga grada. Prema tome, sve što se obnavlja u Zagrebu, bile to škole, bolnice, sve to govori o zahtjevnom procesu koji zahtijeva koordinaciju i provedbu. Naravno, i velike građevinske kapacitete. Mi ćemo s obnovom nastaviti. Želimo da Gornji grad bude mjesto okupljanja. U svakom slučaju, nastavljamo s obnovom i veselimo se da Grad Zagreb zaista zasja u posebnom izdanju", rekao je Plenković.

Komentirao je i posljednju objavu predsjednika Zorana Milanovića. "Nisam stigao pročitati. Mislim da je zaista izopačeno da netko tko krši Ustav, zakone, svojim primitivizmom, prostaklukom, nazivanjem sudaca Ustavnog suda da su kuhinjski elementi, da su stajske muhe, da je zadnji koji može bilo što komentirati. Vidjeli ste da je policija reagirala na Poljudu. Ministar je reagirao, ja sam reagirao. Prema tome, mi smo oni koji osuđujemo svaku vrstu nasilja. Smatramo da je policija reagirala trenutno i da nije došlo do nereda. Što se tiče kršitelja Ustava, koji nastoji s SDP-om oformiti kvazi koaliciju spasa, samo govori o njemu. Netko tko je bio u stanju bivšu predsjednicu Ustavnog suda nazivati 'priležnicom' je zadnji koji može nekoga prozivati", izjavio je Plenković.

Dotaknuo se i činjenice da se Google oglasio u vezi HDZ-ovih oglasa iz Poljske. "Google je već reagirao. Sam je dao priopćenje da je došlo do pogreške. Za to nisam ni znao. Puno je problematičnije što su nesposobni iz Možemo, zbog kojih je grad prljaviji nego ikad. Umjesto da su iskoristili šansu Vlade za smanjenje poreza na dohodak, oni su to propustili. Obnovu rješava Vlada. Što se tiče lovljenja za detalje na društvenim mrežama, to je na njihovu sramotu. Njihov domet je gledati na Facebooku što netko lajka i komentira", dodao je Plenković. "Bitno je da je Google odmah reagirao. To nema veze s nama", dodao je premijer.

Komentirao je i priopćenje biskupa. "Vidio sam da su se protivnici Vatikanskih ugovora uzvrpoljili. Ljudi koji su 8 godina u oporbi koji nisu došli s nikakvim programom, ovih par ljudi koji su stavili visoko na liste ne bi dobili visok postotak ni u jednoj izbornoj jedinici. Predsjednik SDP-a je abdicirao, pobjegao u 8. izbornu jedinicu", rekao je Plenković. "Crkva ima veliku ulogu u očuvanju našeg identiteta, ima veliku ulogu u hrvatskoj državnosti. Ima pravo artikulirati svoje stajalište oko važnih društvenih zbivanja. Ono što su kazali je da se protive ustavnih i zakonskih pravila i načela", dodao je Plenković.

Komentirao je i izjavu Ante Sanadera komentirao bračni status kolegice Nikolne Baradić. "Bilo je neprimjereno, Pogriješio je, isti dan se ispričao. Poštujemo dostojanstvo svakog kandidata i kandidatkinje. Nije na bilo kome da aludiramo na nečiji privatni život. On je odmah ispravio i priznao pogrešku. To je puno benignije nego nazivanje kolegica kreštalicama i neusporedivo s tezom da je netko tko je ugledna profesorica neka 'priležnica'", poručio je Plenković.

"Davati povjerenje jatacima onih koji krše Ustav bila bi krupna pogreška. Ne treba na izborima bacati glasati, pogotovo ne za stranke na desnici koji su lijevim akterima poslužili za dolazak na vlast", komentirao je Plenković. "U našoj politici, onoga što se na EU razini zove konvergencija, mi lovimo korak. Sjećam se sastanka sa Svjetskom bankom. Tada smo rekli da imamo jednostavno zadaću, da moramo loviti korake. Mi taj korak lovimo brzo. Naš prvi zadatak nakon izbora bit će revidirati Nacionalu razvojnu strategiju", najavio je premijer.

"Imate odabir - vratiti se na mizernu politiku i kršitelja Ustav SDP-a ili na velika postignuća koja smo mi ostvarili i koja ćemo realizirati i dalje. Sve što vidite da se obnavlja na Banovini je do Vlade, nije do Grada", rekao je Plenković.

Komentirao je i poruke ministra Olega Butkovića i Josipe Rimac. "Nisam stigao vidjeti te članke. Siguran sam da će se potpredsjednik Vlade očitovati. To je ta priča, kao i kod izbora glavnog državnog odvjetnika. Uvijek izlaze informacije, protuzakonito, selektivno, neovlašteno kako bi se činila politička šteta. Ne znam o čemu se predmetno radi", rekao je Plenković. "Ako ljudi gledaju da neko tko je formalno predsjednik države može reći 'Ne zanima me Ustav, ne zanima me zakon', zašto bi bilo tko od vas poštovao naš pravni sustav", zaključio je premijer.

Na pitanje hoće li još nešto izaći iz mobitela Josipe Rimac, premijer je odgovorio s "Ne znam".