Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prisustvovao je svečanome mimohodu povodom 32. obljetnice najveće vojno redarstvene akcije Operacije Baranja 107. brigade HV-a. Mimohod je krenuo od Mosta 107. brigade Hrvatske vojske do spomenika poginulim pripadnicima 107. brigade Hrvatske vojske, na lijevoj strani Drave.

Nakon toga Milanović se obratio novinarima.

"Operacija Baranja je jedna od operacija za koju hrvatska javnost slabije zna. Nije završila onako kako je planirano i poginulo je petnaest ili petnaest naših ljudi. I neke lekcije su izvučene za kasnije, jer na njima su građene neke buduće pobjede, ali ovo je bila ustvari prva ozbiljnija ambicioznija operacija nakon sarajevskog primirja. Dakle, travanj 1992. godine i nakon toga su uslijedile hrvatske pobjede. Ovo, nažalost, nije bila pobjeda, ali je vrijedno. Vrijedno je pamćenja i vrijedno je da se o tome više govori jer postoje neki događaji iz našeg rata koji su - nema ih puno - ali su nepravedno gurnuti u stranu. Operacija Baranja je jedan od njih i zato sam danas ovdje", rekao je na početku Milanović.

'Plenkovićeve laži deluzije'

Novinare je zanimalo kako komentira poruku HDZ-a da budući premijer ne može biti netko tko nije sudjelovao na izborima.

"Osim ako se ne nazove tim Orešković... Nevjerojatno je kako Plenkovića proganjaju njegove vlastite laži i deluzije koje prodaje kao mramorna gromada iz pjesme Tina Ujevića. I proganjaju ga. Dakle, Tim Orešković je bio dobro rješenje. Plenković je podržao da nam nekakav nepoznati samoznanac, za kojeg nitko nikada nije čuo, ne samo da nije bio na listi, nego potpuno nepoznata osoba da dođe za premijera. Onda se uspinjao zajedno s drugim europarlamentarcima iz HDZ-a da se sačuva Tima Oreškovića, jer to je bila stabilnost vlasti.

Ne možemo stvari gledati da je ono što je dobro za HDZ u tom trenutku nužno i dobro za Hrvatsku. Nekad je. Ne, nije nikad, ali sad sigurno nije dobro, to je to. Dakle, šta da vam kažem, čak i Ustavni sud, odnosno Šeparović je izjavio na onoj press konferenciji da novi predsjednik Republike, koji po njemu ne može biti na listi, može, ali takvu su odluku donijeli. Sad oni imaju pečat da može biti mandatar. Prema tome, ja ne znam. Plenković zapomaže, izgleda kao da moli. Pretpostavljam kad bi mu rekao da me lijepo zamoli, lijepo zamolio da ne budem budući premijer, ali kasno je za to.

Danas je bilo nevjerojatno slušati kako čovjek govori da se HDZ borio protiv korupcije. Dakle, korupcija je procvjetala u Hrvatskoj. Ja mislim da svaka pošast i svaka nevolja želi da se HDZ bori protiv nje, jer to jamči procvat i bolju budućnost. Dakle, ako se bude borio protiv kuge ili kolere garantira da će biti pandemija kuge. Isto tako i protiv korupcije, Hrvatska je zapala u zaista jednu tešku i neugodnu situaciju u vrstu kaljuže i skoro ništa nije dobro. od mirovina koje su zanemarene i zapuštene, mada je bilo mogućnosti da se to riješi. On ljudima govori, uvjerava ihu da im je super. Tu se više ništa puno ne može dokazivati. Dakle, ljudi će vidjeti što je istina. Ovo je Vlada koja je daleko najkorumpiranija u hrvatskoj novijoj povijesti, odnosno uopće u hrvatskoj povijesti. I to svatko vidi. Vidi Plenković, ali priča drugo. I on je za to kriv", tvrdi Milanović.

POGLEDAJTE VIDEO: Premijer Plenković: 'Mi se ne miješamo u rad Ustavnog suda ili DIP-a':